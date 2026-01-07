Más lluvias para el fin de semana en el AMBA: el informe del Servicio Meteorológico Nacional
El organismo dio la peor de las noticias para porteños y bonaerenses: los planes para el fin de semana deberán ser bajo techo. Todos los detalles.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una semana con temperaturas que aún no superan los 30 grados, aunque se espera inestabilidad. Tras el pronóstico de que este miércoles habría lluvias y tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por un nuevo frente de precipitaciones para los próximos días.
En este sentido, el organismo también detalló las recomendaciones a tener en cuenta, especialmente, para quienes ya hayan hecho planes en el fin de semana.
Cuándo llegan más lluvias al AMBA
El SMN ya anticipó la llegada de nuevas lluvias para el sábado, tanto por la madrugada y la mañana, como por la tarde/noche. Con una temperatura mínima de 19° y una máxima de 23°, se espera que este 10 de enero sea profundamente inestable.
Alerta amarilla por tormentas para 11 provincias este jueves
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este jueves son Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, San Juan, Mendoza y San Luis.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario