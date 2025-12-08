Inminentes lluvias en Buenos Aires y abrupto descenso de temperaturas: cuándo se larga y por cuántos días

Del mismo modo, la inestabilidad traería una baja en las temperaturas, que se posicionarían entre 20 grados de mínima y 23 de máxima.

smn (15) Pronóstico de lluvias para este martes en Buenos Aires. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

Para el organismo nacional, la mini semana transcurría con buenas condiciones, y nuevamente un ascenso de las temperaturas. En este marco, el miércoles tendría nuevamente estabilidad, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mayormente nublado para el resto de la jornada; con 19 grados de mínima y 28 de máxima.

El jueves, del mismo modo, tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con marcas térmicas de entre 20 y 31 grados.

El viernes sería el día más caluroso de la semana, según el SMN, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán entre una mínima de 21 grados y una máxima de 33.