Inminentes lluvias en Buenos Aires y abrupto descenso de temperaturas: cuándo se larga y por cuántos días
Luego de varias jornadas con mucho calor, el Servicio Meteorológico Nacional espera que regresen próximamente las lluvias. Cómo sigue el clima.
El fin de semana largo transcurrió con clima ideal y casi de verano, ya que las elevadas temperaturas hicieron sentir el calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero las condiciones no tardarían en desmejorar con el regreso de las lluvias, que además vendrían de la mano con un descenso de las marcas térmicas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Se mantuvo la tendencia durante el lunes feriado, con nubosidad variable y temperaturas que rondaron entre 18 grados de mínima y 26 de máxima, registrándose una leve baja respecto a jornadas anteriores.
Estas buenas condiciones de principios de diciembre están próximas a despedirse ya que para el pronóstico del SMN es inminente que regresen las lluvias al AMBA, lo que traería un breve alivio al calor.
Cuándo llegan las lluvias al AMBA
De acuerdo con el SMN, el martes 9 de diciembre marcaría el retorno de las lluvias al AMBA. El organismo prevé que la jornada arranque con cielo nublado en la madrugada, y que tenga chaparrones en la mañana y tarde, mejorando en la noche con cielo mayormente nublado.
Del mismo modo, la inestabilidad traería una baja en las temperaturas, que se posicionarían entre 20 grados de mínima y 23 de máxima.
Cómo sigue el clima en Buenos Aires
Para el organismo nacional, la mini semana transcurría con buenas condiciones, y nuevamente un ascenso de las temperaturas. En este marco, el miércoles tendría nuevamente estabilidad, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mayormente nublado para el resto de la jornada; con 19 grados de mínima y 28 de máxima.
El jueves, del mismo modo, tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con marcas térmicas de entre 20 y 31 grados.
El viernes sería el día más caluroso de la semana, según el SMN, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán entre una mínima de 21 grados y una máxima de 33.
