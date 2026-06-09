A qué hora se juega Selección Argentina vs. Islandia tras las lluvias torrenciales
Un fuerte temporal azotó a Alabama en la previa al partido de la Selección Argentina que se prepara para el Mundial 2026.
El último ensayo de la Selección Argentina antes del Mundial 2026 sumó una alta dosis de drama meteorológico en las últimas horas. Un temporal con lluvias torrenciales azotó con dureza la ciudad de Alabama, inundando los accesos y poniendo en serio riesgo la realización del encuentro frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium.
Tras varias horas de incertidumbre, reuniones de los organizadores y una minuciosa inspección del campo de juego, las autoridades confirmaron que el partido finalmente se juega, aunque las condiciones climáticas obligaron a retrasar el pitazo inicial: comenzará a las 22:00 (hora de la Argentina), media hora más tarde de lo previsto originalmente.
La previa del partido estuvo dominada por el radar meteorológico más que por la pizarra táctica. La intensidad del agua caída sobre el Jordan-Hare Stadium hizo dudar a los dos cuerpos técnicos sobre la conveniencia de jugar, ante el temor latente de sufrir lesiones a días del debut mundialista, especialmente en un plantel argentino que ya llega diezmado tras la baja de Leonardo Balerdi.
Sin embargo, el excelente sistema de drenaje del estadio norteamericano y el cese momentáneo de las ráfagas más fuertes permitieron dar el visto bueno para la transmisión oficial de TyC Sports, que debió reacomodar su grilla ante el nuevo horario de las 22:00.
Cómo llega la Selección Argentina al amistoso ante Islandia
A pesar de que el terreno de juego estará notablemente rápido y pesado por el diluvio, Lionel Scaloni mantendrá su plan inicial de rodar a la base titular y otorgarle minutos al capitán Lionel Messi.
El objetivo primordial sigue siendo que el equipo sume ritmo de cara al debut oficial contra Argelia, mientras el DT evalúa físicamente a varios futbolistas que arrastran molestias —como Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás González— en un examen que pasó de ser un amistoso de rutina a una verdadera prueba de supervivencia bajo el agua.
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