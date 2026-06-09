A qué hora se juega Selección Argentina vs. Islandia tras las lluvias torrenciales

Cómo llega la Selección Argentina al amistoso ante Islandia

A pesar de que el terreno de juego estará notablemente rápido y pesado por el diluvio, Lionel Scaloni mantendrá su plan inicial de rodar a la base titular y otorgarle minutos al capitán Lionel Messi.

El objetivo primordial sigue siendo que el equipo sume ritmo de cara al debut oficial contra Argelia, mientras el DT evalúa físicamente a varios futbolistas que arrastran molestias —como Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás González— en un examen que pasó de ser un amistoso de rutina a una verdadera prueba de supervivencia bajo el agua.