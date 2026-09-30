Inscripción Escolar 2027: cuándo comienza y cómo anotarse en las escuelas públicas porteñas
Conoce las fechas clave, los requisitos y los pasos del sistema de inscripción escolar publicados por la Ciudad.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó la fecha de apertura del período de inscripciones escolares 2027. Las familias podrán iniciar el trámite el 5 de octubre de 2026 a través del sistema de Inscripción en Línea (IEL) y tendrán que completar el proceso dentro del período establecido para acceder a una vacante.
El proceso de preinscripción estará disponible de forma digital durante un mes, extendiéndose hasta el 6 de noviembre inclusive, para todas las familias que requieran solicitar una vacante en los establecimientos de gestión estatal del distrito.
Quiénes podrán realizar la preinscripción?
- Estudiantes que ingresen al Jardín, 1° grado de Primaria o 1° año de Secundaria de gestión estatal.
- Quienes ingresen por primera vez a una escuela de gestión estatal provenientes de una escuela de gestión privada, de otra provincia o de otro país.
- Quienes ingresen a la modalidad de Adultos y Adolescentes.
- Estudiantes de Educación Especial que actualmente no asistan a una escuela de gestión estatal de la Ciudad.
El trámite, según confirmaron a la agencia Noticias Argentinas, se realiza a través del Sistema de Inscripción en Línea y cuenta con tres etapas principales.
Inscripción escolar para 2027: paso a paso del trámite y el cronograma de vacantes
- Preinscripción
El primer paso es completar la preinscripción en el Sistema de Inscripción en Línea. Para ingresar es necesario contar con una cuenta miBA. El sistema estará habilitado desde el 5 de octubre y habrá tiempo para completar esta instancia hasta el 6 de noviembre.
También puede realizarse de forma presencial en los puntos de atención habilitados, con turno previo, o telefónicamente llamando al 147.
2. Control documental
El control documental se realizará del 5 de octubre al 13 de noviembre. Es un paso obligatorio para completar la preinscripción y participar de la asignación de vacantes.
La documentación solicitada puede presentarse de manera digital a través del mismo sistema o de forma presencial en los puntos de atención habilitados, con turno previo.
3. Asignación de vacantes
A partir del 4 de diciembre, las familias podrán consultar el estado de asignación de vacantes a través del Sistema de Inscripción en Línea. Luego recibirán un correo electrónico con un enlace único para aceptar o rechazar la vacante asignada.
Para conocer todos los detalles del proceso y realizar el trámite, las familias pueden ingresar al Sistema de Inscripción en Línea del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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