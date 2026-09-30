Inscripción Escolar 2027: cuándo comienza y cómo anotarse en las escuelas públicas porteñas

2. Control documental

El control documental se realizará del 5 de octubre al 13 de noviembre. Es un paso obligatorio para completar la preinscripción y participar de la asignación de vacantes.

La documentación solicitada puede presentarse de manera digital a través del mismo sistema o de forma presencial en los puntos de atención habilitados, con turno previo.

3. Asignación de vacantes

A partir del 4 de diciembre, las familias podrán consultar el estado de asignación de vacantes a través del Sistema de Inscripción en Línea. Luego recibirán un correo electrónico con un enlace único para aceptar o rechazar la vacante asignada.

Para conocer todos los detalles del proceso y realizar el trámite, las familias pueden ingresar al Sistema de Inscripción en Línea del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.