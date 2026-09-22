Oficial: prohíben celulares en escuelas primarias y secundarias desde el próximo 3 de noviembre

La medida, acordada unánimemente entre las autoridades del Poder Ejecutivo, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) y los gobernadores de las 32 entidades federativas, alcanza tanto a establecimientos públicos como privados. De acuerdo con lo dispuesto por la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos podrán llevar sus teléfonos en las mochilas pero no podrán utilizarlos, salvo en situaciones excepcionales de emergencia o casos particulares autorizados.