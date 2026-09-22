Oficial: prohíben celulares en escuelas primarias y secundarias desde el próximo 3 de noviembre
La medida apunta a "fortalecer el desarrollo de los niños y niñas" y se suma a otras iniciativas similares a nivel mundial.
El Gobierno de México resolvió regular de forma estricta la presencia de celulares en el ámbito educativo. A partir del martes 3 de noviembre, la utilización de teléfonos y pantallas inteligentes quedará prohibida durante la jornada escolar -incluido el tiempo de recreo- en todas las instituciones de educación básica del país.
La medida, acordada unánimemente entre las autoridades del Poder Ejecutivo, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) y los gobernadores de las 32 entidades federativas, alcanza tanto a establecimientos públicos como privados. De acuerdo con lo dispuesto por la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos podrán llevar sus teléfonos en las mochilas pero no podrán utilizarlos, salvo en situaciones excepcionales de emergencia o casos particulares autorizados.
Durante su habitual Conferencia Mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum fundamentó el propósito central de la normativa: "A partir del 3 de noviembre ya no podrá utilizarse como una herramienta educativa en la escuela la pantalla. No es algo que se esté haciendo solo en México", indicó la mandataria.
Y agregó: "El objetivo es fortalecer el desarrollo de los niños y niñas. Está demostrado que cuando uno escribe en el papel se desarrollan habilidades psicomotoras y cognitivas. Y está demostrado también que las plataformas vinculadas con las redes sociales están generando una adicción que puede tener un impacto muy negativo".
Asimismo, la mandataria destacó que la iniciativa busca fomentar la atención pedagógica y la convivencia directa dentro del entorno escolar.
Previo a la implementación formal del 3 de noviembre, la Secretaría de Educación llevará a cabo durante octubre una serie de asambleas informativas en los planteles educativos para explicar los alcances de la normativa a docentes, familias y estudiantes.
México: prohíben celulares en escuelas primarias y secundarios desde el próximo 3 de noviembre
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