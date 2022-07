Le robaron a una mujer hipoacúsica y no puede volver a escuchar

La hermana de la víctima habló de lo sucedido y reveló que el dispositivo tiene un costo aproximado de 25 mil dólares. “No fue el típico robo que te sacan la mochila. Ella es hipoacúsica y le robaron parte de su implante colear y no le sirve a nadie más que a ella”, aclaró.

Y sostuvo: “Si lo tiran por ahí y se moja, no sirve más. Si alguien lo encuentra, por favor que lo devuelva”, enfatizó. “Los ladrones no sabían que era ella hipoacúsica. Les pidió que le dejaran sacar los aparatitos del implante coclear del su bolso, pero no le dieron bola”.

La mujer denunció que los robos son cada vez más frecuentes en esa zona. “Se está poniendo peligroso y hay hechos todos los días. Uno se termina acostumbrando”, se lamentó.

QUÉ ES UN IMPLANTE COCLEAR Y PARA QUÉ SIRVE

El implante coclear es un dispositivo electrónico pequeño y bastante complejo. Su función es ayudar a dar una sensación de sonido a una persona profundamente sorda o que tiene problemas graves de audición. Está compuesto por dos partes: una externa, que va colocada tras la oreja, y otra interna, que mediante una cirugía se incrusta debajo de la piel.

Los únicos que pueden recibir implantes cocleares son los niños y adultos que son sordos o que tienen dificultades graves para oír. Para diciembre del 2019, aproximadamente 736,900 dispositivos registrados se habían implantado en personas en todo el mundo. Vale aclarar que, aunque no devuelve la audición de forma normal, puede dar a una representación útil de los sonidos del ambiente y ayuda a expresarse.