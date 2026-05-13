Insólito: fue a retirar su certificado de antecedentes penales y lo detuvieron por robo

Los efectivos policiales que intervinieron en esa secuencia resolvieron liberar a los delincuentes después de demorarlos, pero al día siguiente tuvieron la iluminada idea de reincidir en el mismo local.

Entonces fueron arrestados, y el juez Gustavo Pérez, del Juzgado de Ejecución Penal del Departamento Judicial de Zárate-Campana, los condenó a prisión bajo modalidad discontinua, es decir, con ciertas reglas de conducta, como fijar domicilio y realizar trabajos comunitarios.

Durante un tiempo el hombre siguió las reglas de la Justicia, pero apenas las incumplió el juez le solicitó su inmediata búsqueda y captura a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA.

El certificado de antecedentes penales se puede recibir vía mail o retirar en persona. Con lógica cuestionable, el interesado prefirió la segunda opción.

Por eso fue que cuando el hombre se presentó en la sede del barrio porteño de San Nicolás el personal del RNRC estaba preparado para alertar a las fuerzas policiales.