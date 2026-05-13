Insólito: fue a retirar su certificado de antecedentes penales y lo detuvieron por robo
Efectivos policiales interceptaron al hombre cuando se presentó a buscar el documento que acredita que no tiene antecedentes penales. Ahora sí los tiene.
Un hombre de 28 años fue detenido esta semana en la sede del Registro Nacional de Reincidencia Criminal (RNRC), ubicado en el barrio porteño de San Nicolás, después de que la Policía Federal lo identificara como un acusado de robo.
El hombre había ido a la dependencia pública ubicada en la calle Tucumán al 1300 justamente para retirar el documento que acredita -o intentaba acreditar- que no tiene antecedentes o procesos penales pendientes.
Ese tipo de certificados es requerido para numerosos trámites burocráticos, pero también para obtener una copia de los datos que se encuentran en el Poder Judicial en caso de que la persona sí tenga "asuntos" con la ley.
Como una imputación por "robo simple", como es el caso del hombre de 28 años que en noviembre de 2020 entró dos veces a robar un mismo bazar de Garín, provincia de Buenos Aires, con el resultado de que lo arrestaron en la segunda oportunidad.
La primera vez, el ladrón y su cómplice fueron atrapados por el personal del bazar, uno de los tantos comercios que intentaban subsistir en medio de la pandemia.
Los efectivos policiales que intervinieron en esa secuencia resolvieron liberar a los delincuentes después de demorarlos, pero al día siguiente tuvieron la iluminada idea de reincidir en el mismo local.
Entonces fueron arrestados, y el juez Gustavo Pérez, del Juzgado de Ejecución Penal del Departamento Judicial de Zárate-Campana, los condenó a prisión bajo modalidad discontinua, es decir, con ciertas reglas de conducta, como fijar domicilio y realizar trabajos comunitarios.
Durante un tiempo el hombre siguió las reglas de la Justicia, pero apenas las incumplió el juez le solicitó su inmediata búsqueda y captura a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA.
El certificado de antecedentes penales se puede recibir vía mail o retirar en persona. Con lógica cuestionable, el interesado prefirió la segunda opción.
Por eso fue que cuando el hombre se presentó en la sede del barrio porteño de San Nicolás el personal del RNRC estaba preparado para alertar a las fuerzas policiales.
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