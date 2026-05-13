Un pago con QR en un hotel alojamiento delató a la banda de las camionetas de alta gama

Luego, el mismo Peugeot 208 fue divisado estacionado frente a un kiosco en el distrito de Almirante Brown. La vigilancia de cámaras permitió reconstruir la insólita secuencia que finalmente delató a la banda.

Tras su paso por el kiosco, el auto siguió camino e ingresó a un hotel alojamiento cercano, donde el sospechoso pagó el turno con el QR de una billetera virtual. Así lograron su identificación.

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El otro integrante de la banda fue identificado tras la revisión de imágenes de cámaras de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, las cuales lo habían detectado mientras cargaba combustible en una estación de servicio ubicada en la avenida Garay, en la previa al robo de la camioneta en Boedo.

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Con el cruce de todos los datos, los investigadores de la Policía porteña lograron localizar los domicilios de los sospechosos. Posteriormente, el Juzgado Nacional en lo Criminal 52, a cargo de María Fabiana Galletti, ordenó tres allanamientos en La Plata y Lomas de Zamora.

Qué encontraron en el desarmadero clandestino de San Francisco Solano

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Un total de tres allanamientos se llevaron a cabo en domicilios de la ciudad de La Plata y San Francisco Solano, donde efectivos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de la Ciudad lograron la detención de los imputados.

En Solano, los detectives también descubrieron toda una estructura montada para fraguar las numeraciones de chasis, cristales, motor y dominio, y adulterar la documentación de los vehículos.

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Allí se secuestraron 45 cédulas de vehículos apócrifas, formularios 08 firmados, DNI falsos y otros elementos específicos para concretar el robo de vehículos.

Como resultado de los procedimientos se secuestraron tres vehículos: un Volkswagen Vento con un impacto de bala, el Peugeot 208 utilizado como de apoyo y un Volkswagen Gol con numeración adulterada.

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Además, se incautaron documentación y la tarjeta de crédito de una de las víctimas, que fue la utilizada por los delincuentes en la estación de servicio de la calle Paraguay.

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Tras los allanamientos, la jueza Galletti ordenó las detenciones de ambos imputados y su traslado a la Ciudad de Buenos Aires, el secuestro de los elementos vinculados a la causa y del Peugeot 208 utilizado como de apoyo durante los robos.

Por otra parte, la fiscal Adriana Acosta, de la UFI 3 Descentralizada del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, ordenó el secuestro de los otros dos autos, uno con el impacto de bala, enmarcado en una averiguación de ilícito.