Confirmaron una muerte por leptospirosis en Córdoba: qué es y cómo se transmite

Hasta la fecha no se registran otros casos y el Municipio continúa la vigilancia clínica en los contactos laborales y familiares del paciente.

"La leptospirosis es producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de ciertos animales, como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y animales silvestres", detallaron.

Cómo se transmite la leptospirosis

La transmisión se produce por el contacto directo con la orina de un animal infectado, o por ingestión de alimentos y agua contaminados con orina.

En cambio, la transmisión de persona a persona es muy poco frecuente.

Dado que la bacteria sobrevive en lugares húmedos y protegidos de la luz, el riesgo de contraerla aumenta en lugares que propician estas condiciones o en inundaciones.

Cuáles son los síntomas de la leptospirosis

En la mayoría de los casos, la leptospirosis se presenta con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general.

Según datos oficiales, en la provincia de Córdoba hubo 14 casos confirmados de leptospirosis entre 2021 y 2026, de los cuales cuatro resultaron en la muerte de los pacientes.

Los casos están repartidos en 13 localidades de la provincia, y las muertes se registraron dos en General San Martín, una en Tercero Arriba (en 2024) y otra en el departamento Unión (en 2026).