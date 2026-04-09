Confirmaron una muerte por leptospirosis en Córdoba: qué es y cómo se transmite
Un hombre de 39 años falleció tras contraer una infección con la bacteria Leptospira, que se transmite de animales a humanos al tomar contacto con la orina.
Un hombre de 39 años murió esta semana en Córdoba tras sufrir un cuadro de leptospirosis, la enfermedad causada por la bacteria Leptospira, que pasa a humanos al entrar en contacto con la orina de animales como roedores, mascotas o ganado.
El caso fue registrado en una clínica privada de Bell Ville, en la provincia de Córdoba, donde el hombre había sido internado para estudios complementarios tras pasar primero por el Hospital Regional Ceballos, de la misma localidad.
Sin diagnóstico etiológico, el Hospital Regional solicitó realizar estudios diferenciales a fin de arribar a la posible causa del fallecimiento. Las muestras fueron enviadas al Laboratorio Central, que las derivó al Instituto Nacional Dr. Emilio Coni, el cual confirmó el diagnóstico de leptospirosis.
Desde el Ministerio de Salud de Córdoba confirmaron la muerte del hombre por leptospirosis tras recibir los resultados de los estudios de laboratorio, una vez que ya se había producido el evento.
"En este marco, se avanzó con la investigación epidemiológica y se articularon acciones conjuntas entre el hospital, el centro de salud privado y la Secretaría de Salud del municipio, a fin de tomar las medidas de prevención y control pertinentes", informó el Ministerio de Salud de Córdoba en un comunicado.
Hasta la fecha no se registran otros casos y el Municipio continúa la vigilancia clínica en los contactos laborales y familiares del paciente.
"La leptospirosis es producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de ciertos animales, como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y animales silvestres", detallaron.
Cómo se transmite la leptospirosis
La transmisión se produce por el contacto directo con la orina de un animal infectado, o por ingestión de alimentos y agua contaminados con orina.
En cambio, la transmisión de persona a persona es muy poco frecuente.
Dado que la bacteria sobrevive en lugares húmedos y protegidos de la luz, el riesgo de contraerla aumenta en lugares que propician estas condiciones o en inundaciones.
Cuáles son los síntomas de la leptospirosis
En la mayoría de los casos, la leptospirosis se presenta con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general.
Según datos oficiales, en la provincia de Córdoba hubo 14 casos confirmados de leptospirosis entre 2021 y 2026, de los cuales cuatro resultaron en la muerte de los pacientes.
Los casos están repartidos en 13 localidades de la provincia, y las muertes se registraron dos en General San Martín, una en Tercero Arriba (en 2024) y otra en el departamento Unión (en 2026).
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