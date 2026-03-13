Insólito: vendían cocaína y la cobraban por una reconocida plataforma de pagos digitales

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Durante los operativos se logró la detención de dos personas de nacionalidad peruana, un hombre y una mujer de 57 y 37 años respectivamente, además de una ciudadana boliviana de 60 años y dos argentinos de 40 y 34 años. Todos quedaron a disposición del juez Nicolás Agustín Repetto, quien se encuentra a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 26.

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Tras conocerse la noticia, Jorge Macri indicó a través de su cuenta de X que desde el Gobierno de la Ciudad ya pidieron la "expulsión inmediata" de los extranjerosdetenidos del país.

Durante los tres allanamientos que se realizaron en distintas propiedades del denominado Barrio Illia se secuestraron 806 gramos de pasta base y 230 gramos de cocaína que ya estaba preparada para su distribución en distintas bolsas de nylon.

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Además, hubo otras tres intervenciones en casas de la zona de Rivadavia, en las que se secuestraron dos ladrillos compactos de cocaína con un peso total de 2,153 gramos, además otros envoltorios sueltos, también listos para su comercialización, con un peso de 210 gramos.

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En el operativo se secuestraron también elementos de fraccionamiento, balanzas digitales de precisión, ocho celulares e incluso una camioneta Ford EcoSport que tenía la patente duplicada.

Además, se incautaron tres armas de fuego con más de cien municiones y dos cuadernos en los que los acusados llevaban las anotaciones propias del negocio, vinculadas a sumas de dinero y nombres de distintas personas.