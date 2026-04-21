Rosario: un nene de dos años dio positivo en cocaína y denunciaron al padre

Además, afirmó haber recibido amenazas y anticipó que avanzará con la denuncia formal en sede policial. El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que el menor estuvo expuesto a la droga y las posibles responsabilidades.

Rosario: un futbolista amateur noqueó a un árbitro, le fracturó el tabique y terminó detenido

El fútbol regional santafesino se encuentra conmocionado tras la salvaje agresión que sufrió el árbitro Jesús Campregher durante la tarde de este domingo. En el marco de un encuentro de la Primera B de la Liga Rosarina, un jugador del club 7 de Septiembre reaccionó de forma violenta ante una decisión arbitral y le propinó un golpe de puño que dejó al colegiado inconsciente sobre el campo de juego.

El impacto de la agresión fue tal que el encuentro entre Defensores de Funes y 7 de Septiembre fue suspendido de inmediato mientras el personal médico asistía a Campregher. Tras recuperar la conciencia, se confirmó que el juez sufrió la fractura de su tabique nasal y diversas lesiones en el rostro.

"Tengo una fractura en el tabique. No puedo ni respirar por la nariz", relató la víctima horas después en diálogo con Cadena 3 Rosario. Campregher explicó que la agresión se produjo cuando se disponía a expulsar al futbolista por un insulto: "Estaba por sacar la roja porque me insultó a viva voz y ahí vino la primera piña. Sentí los golpes, quedé en el piso y sangré. La acción que tomó no tiene justificativo, en el partido no estaba pasando nada".

Noqueó a un árbitro, le fracturó el tabique y terminó detenido

La reacción de las autoridades fue inmediata. El futbolista agresor fue detenido por la policía en el mismo predio y trasladado a la seccional correspondiente, donde se le inició una causa judicial. Por su parte, el árbitro ya confirmó que instará la acción penal contra el deportista por las lesiones sufridas.

Desde la Asociación Rosarina de Fútbol se espera un castigo ejemplificador. El tribunal de disciplina evalúa sanciones que no solo podrían significar el fin de la carrera deportiva del jugador involucrado, sino que también podrían acarrear duras penas para la institución 7 de Septiembre. El episodio vuelve a poner sobre la mesa la falta de seguridad y las garantías mínimas para los trabajadores del referato en las categorías de ascenso del fútbol argentino.