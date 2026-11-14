Furor en Perú por los freebies del papa Léon XIV: qué son

Los stickers tienen la imagen del pontífice saludando, acompañada por una bandera peruana. También llevan el mensaje “PAPA LEÓN XIV VUELVE A CASA” y, en la parte inferior, el logo de la parroquia. Un recuerdo sencillo que reúne la identidad de la comunidad y el entusiasmo por el regreso del Papa al país.

Otra de las personas que se sumó a esta iniciativa es Mayra Romero, quien encontró en los freebies una oportunidad para recuperar una costumbre de sus años en un grupo parroquial. “Nació como recuerdo de cuando participaba en un grupo parroquial, ya que ahí hacíamos esta especie de recuerditos. Además, me gustan los detalles y manualidades”, explica.

Para la Vigilia de los Jóvenes preparó 33 obsequios: chupetines decorados con imágenes de Cristo, María y el papa León XIV. Su intención es continuar compartiéndolos durante la misa en Las Palmas, para que más asistentes puedan llevarse un recuerdo de la visita.

Así, una práctica asociada a los conciertos y a la cultura de los fandoms se traslada a un encuentro religioso. Los objetos cambian, pero se mantiene la idea que les da sentido: dedicar tiempo a preparar un detalle y entregarlo a otra persona para compartir una emoción. En esta ocasión, los freebies se convierten también en una manera de celebrar la visita del Pontífice y guardar un recuerdo de un acontecimiento vivido en comunidad.