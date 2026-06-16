Intensa búsqueda de una embarcación con cinco tripulantes que se perdió en el Río de la Plata

Según la información disponible, a bordo viajaban cinco hombres mayores de edad, varios de ellos con experiencia en navegación. Además, contaban con elementos de seguridad, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, radio VHF y sistema de posicionamiento GPS.

Entre los tripulantes desaparecidos se encuentran Carlos Alberto Kovach, de 60 años; Claudio Alejandro Kovach, de 50; Diego Alejandro Boscardin, de 28; Damián Guibu, de 42; y un quinto hombre mayor de edad cuya identidad aún no fue informada.

Los amigos estaban parando en un camping y las demás personas que estaban en el lugar, al notar que no regresaban, salieron a buscarlos. Con el correr de las horas, decidieron hacer la denuncia a las autoridades.

Los hombres estaban acostumbrados a realizar esta activad, no era la primera vez que la hacían. Uno de ellos, de 28 años, era el propietario del barco y el encargado de llevar el mando.

Según pudo saber eltrece, la embarcación en la que zarparon los pescadores cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias para salir a navegar. La mañana del domingo el río estaba tranquilo y así siguió durante el resto de la jornada, por lo que desconocen qué les pudo haber impedido el regreso a la costa.

Hasta el momento, los especialistas que llevan a cabo la búsqueda no encontraron ningún rastro que les permita esbozar una hipótesis o llegar a ellos. Los familiares pasaron toda la noche en la costa, en una carpa dispuesta por Defensa Civil.

El operativo continúa en medio de una gran incertidumbre por el paradero de los pescadores. Las próximas horas serán decisivas.