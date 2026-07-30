A qué hora llega el tormentón que picará el Río de la Plata y bajará la visibilidad al mínimo en Buenos Aires
Un tormentón se acerca al Área Metropolitana de Buenos Aires. Conocé todos los detalles del frente que afectará la navegación.
Julio se despide con uno de los episodios de mal tiempo más significativos de la temporada de invierno. Un tormentón con intenso flujo del norte ha cargado de humedad la atmósfera y configurado el escenario perfecto para generar fuertes tormentas en las provincias centrales, y el estuario del Río de la Plata no será la excepción.
A qué hora empieza a llover en Buenos Aires
El viernes 31 de julio concentra todo el riesgo meteorológico. Según indica el Servicio Meteorológico Nacional, que ya emitió un alerta amarilla, la jornada podría arrancar temprano con algunos chaparrones aislados, pero la verdadera inestabilidad se desatará de la siguiente manera:
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A las 11:00 horas comenzará la tormenta, con una probabilidad de lluvia del 80%.
A partir de las 14:00 horas la situación ganará intensidad, con ráfagas de viento del sector norte que alcanzarán los 42 km/h.
En el tramo final de la tarde, cerca de las 17:00 horas, el termómetro trepará hasta los 22°C en medio de lluvias.
El peor momento se espera para las 23:00 horas, cuando la probabilidad de tormentas alcance el 90% con una caída acumulada de hasta 13 mm y vientos rotando hacia el oeste.
Las complicaciones para la navegación
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Para quienes planean navegar a vela o a motor este fin de semana, el panorama exige extrema precaución y "amarra doble". En la región metropolitana, las celdas de tormenta pueden descargar granizo y ráfagas que superen los 70 km/h.
Traducido al agua, esto significa que el Río de la Plata presentará una ola muy corta y desordenada, con virajes bruscos de viento que obligarán a cancelar cualquier salida recreativa o comercial.
Además, este frente inestable afectará severamente la visibilidad, reduciéndola a apenas unos pocos cientos de metros, lo que aumenta considerablemente el peligro. Las condiciones comenzarán a mejorar recién el sábado desde el mediodía, cuando la nubosidad se abra y el viento rote favorablemente hacia el sudoeste.
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