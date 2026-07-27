Concluyó la búsqueda: hallaron el cuerpo del último pescador desaparecido en el Río de la Plata

Con el paso de los días fueron apareciendo los cuerpos de cuatro de los hombres desaparecidos, mientras continuaban los trabajos para localizar a Giubu. Finalmente, el último cuerpo fue encontrado en la costa de Magdalena, permitiendo cerrar una búsqueda que mantuvo en vilo a las familias de las víctimas.

La excursión había sido organizada por los hermanos Kovach, quienes convocaron a un grupo de amigos con quienes compartían su actividad laboral en empresas vinculadas al transporte de cargas. Además de ellos, participaron Diego Boscardin, de 28 años; Damián Giubu, de 42; y Sebastián Romegialli.

José Luis Herrera y Alcides Ledesma, los pescadores.

Inicialmente, el grupo llegó al camping en dos embarcaciones distintas. Sin embargo, una de ellas sufrió un desperfecto mecánico antes de ingresar al río. Ante esa situación, los cinco decidieron continuar el recorrido a bordo de un único bote semirrígido de 4,6 metros de eslora, identificado con el nombre "Chamigo-Ho".

Según reconstruyeron los investigadores, las condiciones meteorológicas no parecían representar un riesgo. Tras una noche con lluvias, el río se presentaba calmo, con escaso viento y marea baja. El grupo ingresó al agua alrededor de las 7.30 de la mañana, cuando comenzaba a salir el sol y las bajas temperaturas todavía dominaban la zona.

Quienes conocían a los hermanos Kovach señalaron que eran pescadores experimentados y frecuentaban habitualmente ese sector del Río de la Plata. Rodrigo Oviedo, hijo de la pareja de Claudio Kovach, había explicado durante los primeros días de la búsqueda que ambos ingresaban prácticamente todos los fines de semana y conocían perfectamente los lugares elegidos para pescar.

“Vienen todos los fines de semana. Tienen identificados varios 'pozos de pesca'. Están acostumbrados a entrar entre 800 y 1.000 metros de distancia desde la costa y casi siempre se mueven por los mismos sitios”, había relatado. Pese a esa experiencia y a las aparentes buenas condiciones climáticas, por motivos que todavía no fueron determinados, la excursión terminó convirtiéndose en una tragedia.