Concluyó la búsqueda: hallaron el cuerpo del último pescador desaparecido en el Río de la Plata
La víctima fue identificada como Damián Giubu y su cuerpo apareció en la costa de Magdalena. Con este hallazgo, las autoridades lograron localizar a los cinco hombres.
Después de más de un mes de operativos ininterrumpidos, la búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata llegó a su fin. El cuerpo de Damián Giubu, el único que aún permanecía desaparecido, fue encontrado en la costa del partido bonaerense de Magdalena y posteriormente reconocido por su hermana, poniendo cierre a un caso que movilizó durante semanas a familiares, rescatistas y fuerzas de seguridad.
El hallazgo se produjo el sábado en la zona del establecimiento rural La Vasquita Bartolomé Bavio, mientras que la confirmación oficial de la identidad se concretó este domingo. De esta manera, las autoridades lograron localizar a los cinco integrantes de la embarcación que habían desaparecido tras salir a pescar el pasado 14 de junio.
Con el cierre de la etapa de búsqueda, la investigación judicial ahora concentra todos sus esfuerzos en reconstruir qué ocurrió durante aquella jornada y establecer las circunstancias que derivaron en la muerte de los ocupantes del bote.
La tragedia comenzó el domingo 14 de junio, cuando Carlos Kovach, Claudio Kovach, Sebastián Romegialli, Diego Boscardin y Damián Giubu emprendieron una excursión de pesca en la franja costera del Río de la Plata. Horas después de perder contacto con ellos, sus familiares dieron aviso a las autoridades, lo que dio inicio a un amplio operativo de rastrillaje.
Desde ese momento participaron de la búsqueda efectivos de la Prefectura Naval Argentina, bomberos, Defensa Civil, guardaparques y numerosos voluntarios, quienes durante seis semanas recorrieron distintos sectores del río y de la costa bonaerense con la esperanza de encontrar a los pescadores.
Con el paso de los días fueron apareciendo los cuerpos de cuatro de los hombres desaparecidos, mientras continuaban los trabajos para localizar a Giubu. Finalmente, el último cuerpo fue encontrado en la costa de Magdalena, permitiendo cerrar una búsqueda que mantuvo en vilo a las familias de las víctimas.
La excursión había sido organizada por los hermanos Kovach, quienes convocaron a un grupo de amigos con quienes compartían su actividad laboral en empresas vinculadas al transporte de cargas. Además de ellos, participaron Diego Boscardin, de 28 años; Damián Giubu, de 42; y Sebastián Romegialli.
Inicialmente, el grupo llegó al camping en dos embarcaciones distintas. Sin embargo, una de ellas sufrió un desperfecto mecánico antes de ingresar al río. Ante esa situación, los cinco decidieron continuar el recorrido a bordo de un único bote semirrígido de 4,6 metros de eslora, identificado con el nombre "Chamigo-Ho".
Según reconstruyeron los investigadores, las condiciones meteorológicas no parecían representar un riesgo. Tras una noche con lluvias, el río se presentaba calmo, con escaso viento y marea baja. El grupo ingresó al agua alrededor de las 7.30 de la mañana, cuando comenzaba a salir el sol y las bajas temperaturas todavía dominaban la zona.
Quienes conocían a los hermanos Kovach señalaron que eran pescadores experimentados y frecuentaban habitualmente ese sector del Río de la Plata. Rodrigo Oviedo, hijo de la pareja de Claudio Kovach, había explicado durante los primeros días de la búsqueda que ambos ingresaban prácticamente todos los fines de semana y conocían perfectamente los lugares elegidos para pescar.
“Vienen todos los fines de semana. Tienen identificados varios 'pozos de pesca'. Están acostumbrados a entrar entre 800 y 1.000 metros de distancia desde la costa y casi siempre se mueven por los mismos sitios”, había relatado. Pese a esa experiencia y a las aparentes buenas condiciones climáticas, por motivos que todavía no fueron determinados, la excursión terminó convirtiéndose en una tragedia.
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