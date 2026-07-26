Hallaron un cuerpo en Magdalena e investigan si es el del último pescador desaparecido
La Justicia intenta determinar si los restos pertenecen a Damián Guibu, desaparecido desde el naufragio ocurrido el 14 de junio.
Encontraron un cuerpo en la costa del partido bonaerense de Magdalena y la Justicia intenta determinar si se trata de Damián Guibu, el único de los pescadores que permanecía desaparecido tras el naufragio ocurrido hace más de un mes en las costas del Río de la Plata.
El hallazgo se produjo este domingo en un campo conocido como La Vasquita, ubicado a unos dos kilómetros de Atalaya, dentro de la jurisdicción de Bartolomé Bavio, donde durante la jornada se desarrollaba un nuevo operativo de búsqueda por tierra y agua.
Los restos fueron encontrado por integrantes de los Bomberos Voluntarios de Bartolomé Bavio y de Magdalena, quienes dieron aviso de inmediato a las autoridades judiciales para que se iniciaran las actuaciones correspondientes y las pericias de rigor.
La principal hipótesis de los investigadores es que los restos pertenecen a Damián Guibu, el último de los cinco pescadores que permanecía desaparecido desde el 14 de junio. De confirmarse su identidad, el operativo de búsqueda quedará oficialmente concluido.
Las tareas de rastrillaje se habían reforzado en las últimas horas luego de que pescadores de la zona alertaran sobre la presencia de un cuerpo flotando en el Río de la Plata, entre la costa de Bartolomé Bavio y el balneario de Atalaya.
A partir de esa denuncia volvió a activarse el Puesto de Comando de Incidentes instalado en Atalaya, desde donde se coordinaron las tareas de búsqueda.
Del operativo participaron Bomberos Voluntarios de Magdalena, Verónica y Bartolomé Bavio, efectivos del Departamento de Operaciones de la Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (F9), personal de Defensa Civil, Guardaparques y miembros de Riesgos Especiales de la Policía.
Cómo fue la desaparición de los pescadores en el Río de la Plata
La embarcación, identificada como Chamigo-Ho, había zarpado el domingo 14 de junio por la mañana con destino a la franja costera para realizar una jornada de pesca deportiva de pejerrey. La alarma se activó esa misma noche, cuando sus ocupantes no regresaron al lugar desde el que habían partido, donde permanecían estacionados sus vehículos, y el hermano de dos de ellos dio aviso a la Policía.
A bordo viajaban Carlos Alberto Kovach, de 60 años; Claudio Alejandro Kovach, de 50; Diego Alejandro Boscardin, de 28; Damián Guibu, de 42; y un quinto hombre mayor de edad. Todos eran pescadores con experiencia en navegación y la embarcación contaba con los elementos de seguridad reglamentarios, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, una radio VHF y un sistema de posicionamiento GPS.
Los cinco amigos se alojaban en un camping de la zona y, al advertir que no regresaban, las personas que se encontraban en el lugar iniciaron una búsqueda por sus propios medios. Con el paso de las horas, familiares realizaron la denuncia y se desplegó un amplio operativo de rastrillaje.
Con el correr de los días, los cuerpos de los otros cuatro pescadores fueron encontrados en distintos sectores del Río de la Plata. Ahora, la Justicia intenta determinar si el cuerpo hallado este domingo en Magdalena corresponde a Damián Guibu, el último de los tripulantes que permanecía desaparecido.
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