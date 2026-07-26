Hallaron un cuerpo en Magdalena e investigan si es el del último pescador desaparecido

A partir de esa denuncia volvió a activarse el Puesto de Comando de Incidentes instalado en Atalaya, desde donde se coordinaron las tareas de búsqueda.

Del operativo participaron Bomberos Voluntarios de Magdalena, Verónica y Bartolomé Bavio, efectivos del Departamento de Operaciones de la Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (F9), personal de Defensa Civil, Guardaparques y miembros de Riesgos Especiales de la Policía.

Cómo fue la desaparición de los pescadores en el Río de la Plata

La embarcación, identificada como Chamigo-Ho, había zarpado el domingo 14 de junio por la mañana con destino a la franja costera para realizar una jornada de pesca deportiva de pejerrey. La alarma se activó esa misma noche, cuando sus ocupantes no regresaron al lugar desde el que habían partido, donde permanecían estacionados sus vehículos, y el hermano de dos de ellos dio aviso a la Policía.

A bordo viajaban Carlos Alberto Kovach, de 60 años; Claudio Alejandro Kovach, de 50; Diego Alejandro Boscardin, de 28; Damián Guibu, de 42; y un quinto hombre mayor de edad. Todos eran pescadores con experiencia en navegación y la embarcación contaba con los elementos de seguridad reglamentarios, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, una radio VHF y un sistema de posicionamiento GPS.

Los cinco amigos se alojaban en un camping de la zona y, al advertir que no regresaban, las personas que se encontraban en el lugar iniciaron una búsqueda por sus propios medios. Con el paso de las horas, familiares realizaron la denuncia y se desplegó un amplio operativo de rastrillaje.

Con el correr de los días, los cuerpos de los otros cuatro pescadores fueron encontrados en distintos sectores del Río de la Plata. Ahora, la Justicia intenta determinar si el cuerpo hallado este domingo en Magdalena corresponde a Damián Guibu, el último de los tripulantes que permanecía desaparecido.