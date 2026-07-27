Confirmaron la muerte de la ballena que había quedado varada en el Río de la Plata

En las tareas participaron dos embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina —identificadas como BP-5217 y SR-6815— junto con cinco especialistas de la Fundación Temaikén bajo la coordinación de José Luis Torres. También colaboró personal de la Fundación Cethus. Mientras esperaban que subiera el nivel del agua, los rescatistas realizaron distintas maniobras para asistir al animal. Entre ellas, mantuvieron permanentemente húmeda la piel de la ballena, una práctica que ayuda a disminuir el estrés fisiológico y evita un mayor deterioro mientras permanece fuera de su ambiente natural.

Sin embargo, las características geográficas del lugar complicaron considerablemente las tareas. La presencia de bancos de arena y las permanentes variaciones en el nivel de la marea dificultaron tanto la navegación de las embarcaciones como las posibilidades de movilizar al ejemplar. Según había informado la Prefectura durante el operativo, el plan consistía en aprovechar una marea de aproximadamente 70 centímetros prevista para la tarde, esperando que ese incremento del nivel del agua facilitara la liberación del cetáceo.

Pese a ello, el cuadro clínico del animal ya era extremadamente delicado. Los especialistas explicaron que, al permanecer varada durante varias horas, la ballena soportó todo el peso de su cuerpo sobre la zona ventral, una situación que afecta gravemente el funcionamiento de los órganos internos y reduce considerablemente las probabilidades de supervivencia. Finalmente, el esfuerzo conjunto no logró revertir esa condición y la Fundación Temaikén confirmó el fallecimiento del ejemplar, cerrando un operativo que durante varios días.