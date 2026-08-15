Intensa búsqueda de una joven en Concordia: fue vista por última vez hace hace cuatro días

Según la reconstrucción de los hechos, Pérez se trasladó desde Concordia hacia la zona de Calabacilla para cumplir con su jornada laboral. Sin embargo, en medio de sus tareas, la joven "se habría sentido mal y posteriormente se retiró", según indicó la denuncia. Los registros fílmicos confirmaron que se retiró a las 10 de la mañana y tomó la ruta hacia el área donde se centraron los rastrillajes en las últimas horas, hasta ahora la única pista concreta.