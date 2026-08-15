Intensa búsqueda de una joven en Concordia: fue vista por última vez hace hace cuatro días
Florencia Belén Pérez, de 26 años, salió de su trabajo el martes y no regresó. La Policía de Entre Ríos realizó rastrillajes y revisa cámaras de seguridad para dar con su paradero.
La Policía de Entre Ríos mantiene un operativo de búsqueda para dar con Florencia Belén Pérez, una joven de 26 años oriunda de Concordia que abandonó su lugar de trabajo el martes pasado y desde entonces no regresó a su hogar. La investigación, a cargo del fiscal Martín Núñez, se encuentra judicializada desde el 11 de agosto y moviliza a todas las divisiones de la fuerza provincial.
Según la reconstrucción de los hechos, Pérez se trasladó desde Concordia hacia la zona de Calabacilla para cumplir con su jornada laboral. Sin embargo, en medio de sus tareas, la joven "se habría sentido mal y posteriormente se retiró", según indicó la denuncia. Los registros fílmicos confirmaron que se retiró a las 10 de la mañana y tomó la ruta hacia el área donde se centraron los rastrillajes en las últimas horas, hasta ahora la única pista concreta.
La subjefa de la Departamental Concordia, Liliana Miño, brindó detalles del operativo y señaló que la desaparición genera especial preocupación porque la joven habría presentado signos de desorientación ese día. "Supuestamente, se encontraba medio desorientada", explicó la funcionaria, quien además confirmó que los familiares reconocieron que no es la primera vez que Pérez se aleja de su entorno, aunque en ocasiones anteriores solía permanecer en la zona y aparecía a los pocos días.
Miño destacó que Florencia mantiene buena relación con vecinos del barrio Villa Busti, quienes en otras oportunidades le brindaron alojamiento y ahora colaboran activamente en la búsqueda. "Esto es algo atípico, por eso están todos preocupados", remarcó.
El operativo incluye largos rastrillajes sobre uno de los ingresos a Concordia y en el distrito de Estancia Grande. Además, el área de Electrotecnia revisa las imágenes de cámaras de seguridad, consideradas "algo importantísimo" para establecer el recorrido exacto de la joven. Las fuerzas de seguridad piden colaboración a la comunidad y solicitan cualquier información que permita localizar a Florencia Belén Pérez.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario