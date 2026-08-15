Tragedia en San Juan: una beba murió ahogada en la pileta de su casa
Una niña de un año y medio falleció tras caer a la pileta de su vivienda. La madre la halló sin vida dentro del agua. Investigan si un jardinero dejó una puerta abierta.
Una beba de un año y seis meses falleció este viernes en el Hospital Rawson de la ciudad de San Juan luego de caer a una pileta de natación ubicada en el patio trasero de su propia casa. La madre encontró a la pequeña dentro del agua cuando salió a buscarla al notar su ausencia en el interior de la vivienda.
A pesar de las maniobras de reanimación que realizaron los vecinos en el lugar y la posterior atención médica en el centro de salud, la niña sufrió un paro cardíaco y perdió la vida. El trágico episodio ocurrió en una propiedad de la calle Colombia, en el barrio Villa América, departamento Capital.
Según las primeras reconstrucciones del caso, la beba había salido al exterior junto a su hermana melliza sin que los adultos presentes en el hogar se percataran. Cuando la madre advirtió que ambas niñas ya no estaban dentro de la casa, salió a buscarlas y encontró a una de ellas dentro de la pileta.
Ante la emergencia, los vecinos acudieron rápidamente para auxiliar a la pequeña y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras coordinaban el traslado. Los médicos del Hospital Rawson continuaron con los esfuerzos por estabilizarla, pero el paro cardíaco derivado del ahogamiento resultó fatal.
Ambos padres recibieron atención en el mismo centro de salud tras conocer el desenlace y personal especializado los contuvo con apoyo psicológico en las horas posteriores a la tragedia.
Los investigadores evalúan una de las líneas principales que apunta a una puerta que conecta el interior de la vivienda con el fondo del patio, donde se encuentra la pileta. Según las primeras informaciones, un jardinero realizaba sus tareas en esa sección de la propiedad al momento del hecho. Los pesquisas analizan si ese trabajador pudo haber dejado la puerta sin asegurar, lo que habría permitido que las mellizas salieran al sector del natatorio sin que ningún adulto lo notara a tiempo.
La UFI Delitos Especiales intervino en la causa y lleva adelante las primeras medidas para establecer con precisión las circunstancias de la caída y determinar si existió algún tipo de responsabilidad penal. La investigación permanece abierta mientras las autoridades avanzan en la reconstrucción de lo ocurrido.
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