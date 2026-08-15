Tragedia en San Juan: una beba murió ahogada en la pileta de su casa

Los investigadores evalúan una de las líneas principales que apunta a una puerta que conecta el interior de la vivienda con el fondo del patio, donde se encuentra la pileta. Según las primeras informaciones, un jardinero realizaba sus tareas en esa sección de la propiedad al momento del hecho. Los pesquisas analizan si ese trabajador pudo haber dejado la puerta sin asegurar, lo que habría permitido que las mellizas salieran al sector del natatorio sin que ningún adulto lo notara a tiempo.

La UFI Delitos Especiales intervino en la causa y lleva adelante las primeras medidas para establecer con precisión las circunstancias de la caída y determinar si existió algún tipo de responsabilidad penal. La investigación permanece abierta mientras las autoridades avanzan en la reconstrucción de lo ocurrido.