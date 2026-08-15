Flores: una mujer alcoholizada protagonizó un impresionante choque

El panorama económico para la pareja se complica aún más por la situación de los seguros. Ninguno de los cuatro vehículos siniestrados contaba con cobertura al momento del incidente. Si bien el Ford Focus de la conductora sí tenía seguro contratado, el resultado positivo del test de alcoholemia podría convertirse en un obstáculo para acceder a cualquier tipo de reparación o indemnización.

“Al haberle dado positiva la alcoholemia, no la van a aceptar”, señaló la damnificada, anticipando que la pareja deberá recurrir a un abogado para intentar reclamar por los daños.

En el plano judicial, la Unidad de Flagrancia Sur, a cargo del Dr. Yamil Morinigo, intervino en el caso y dispuso el secuestro del Ford Focus junto con las demás medidas procesales de rigor. La actuación de esta unidad, especializada en la atención inmediata de delitos flagrantes, da cuenta de que el hecho quedó enmarcado dentro de una investigación penal en curso.