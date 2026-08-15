Flores: una mujer alcoholizada protagonizó un impresionante choque
El episodio ocurrió en Remedios y Portela y la alcoholemia de la conductora dio un resultado de 1,15 g/l de alcohol en sangre.
Una mujer perdió el control de su Ford Focus y protagonizó un choque en cadena sobre Remedios al 3200, en el barrio porteño de Flores. El vehículo impactó contra cuatro autos estacionados en la cuadra: un Volkswagen Gol, dos Ford Ka y un Chevrolet Onix.
El hecho ocurrió en la esquina de Remedios y Portela, una zona residencial del barrio de Flores. Según trascendió, la mujer al volante habría manifestado en el lugar que se quedó dormida, aunque el resultado del test descartó que el sueño fuera el único factor detrás de la pérdida de control del rodado.
El test de alcoholemia posterior, según Infobae, reveló que la conductora tenía 1,15 g/l de alcohol en sangre, más del doble del límite legal de 0,5 g/l permitido en la Ciudad de Buenos Aires para conductores particulares.
Según trascendió, los cuatro vehículos dañados pertenecen a una pareja que reside en esa misma cuadra. Los autos, según explicaron sus dueños, estaban destinados a la reventa como principal fuente de ingresos del hogar.
“Una lástima cómo fue el choque. Justo pusimos la plata en los autos para revenderlos, que es lo que nos mantiene día a día”, declaró la mujer de la pareja en diálogo con TN. Y detalló: “Mi pareja arregla autos, sabe de mecánica”.
El panorama económico para la pareja se complica aún más por la situación de los seguros. Ninguno de los cuatro vehículos siniestrados contaba con cobertura al momento del incidente. Si bien el Ford Focus de la conductora sí tenía seguro contratado, el resultado positivo del test de alcoholemia podría convertirse en un obstáculo para acceder a cualquier tipo de reparación o indemnización.
“Al haberle dado positiva la alcoholemia, no la van a aceptar”, señaló la damnificada, anticipando que la pareja deberá recurrir a un abogado para intentar reclamar por los daños.
En el plano judicial, la Unidad de Flagrancia Sur, a cargo del Dr. Yamil Morinigo, intervino en el caso y dispuso el secuestro del Ford Focus junto con las demás medidas procesales de rigor. La actuación de esta unidad, especializada en la atención inmediata de delitos flagrantes, da cuenta de que el hecho quedó enmarcado dentro de una investigación penal en curso.
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