La Plata: la Justicia ratificó la prisión preventiva para el acusado por el femicidio de Rocío Alvarito
La Sala III de la Cámara de Apelaciones confirmó que Marcos García continúe detenido.
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de la provincia de Buenos Aires ratificó la detención de Marcos García, el principal imputado por la muerte de Rocío Alvarito. La joven de 26 años falleció en agosto pasado al caer del balcón del departamento que compartía con su pareja en la capital bonaerense.
El análisis del celular de Rocío Alvarito reveló un video grabado por ella misma que complica seriamente la situación de su pareja, Marcos Ariel García. En las imágenes, la víctima exhibe daños en la vivienda y marcas en su cuerpo, mientras señala a García y lo identifica como "el violento", contradiciendo la versión del acusado, quien sostuvo que ella se arrojó por sus propios medios y que él intentó impedirlo. El material fílmico, que muestra al hombre caminando por el departamento mientras habla por teléfono y junta ropa, se suma a las pruebas que la Justicia evalúa en el marco de una investigación que avanza bajo la hipótesis de violencia de género.
Los jueces Juan Benavides y Alejandro Villordo, integrantes de la Sala III, firmaron el fallo el 12 de agosto y resolvieron mantener al acusado en prisión mientras avanza la instrucción judicial. El tribunal entendió que aún subsisten riesgos concretos de fuga y de entorpecimiento de la pesquisa, por lo que rechazó el arresto domiciliario que había solicitado la defensa del imputado.
Los abogados de García fundamentaron su pedido en el estado de salud del hombre, la necesidad de un tratamiento psiquiátrico controlado, su arraigo familiar y laboral, y la falta de antecedentes penales. Sin embargo, los magistrados revisaron las pericias médicas, psicológicas y psiquiátricas y concluyeron que no existe incompatibilidad entre la situación de salud del acusado y su permanencia en prisión. El tribunal remarcó que el informe psiquiátrico determinó que García no presenta un proceso psicopatológico activo y mantiene conservadas sus funciones intelectuales.
La resolución judicial también ponderó otras conductas del imputado que generaron sospechas. Entre ellas, la supresión de registros de llamadas del teléfono laboral secuestrado el día del hecho. Además, la pericia tecnológica sobre su celular particular se frustró después de que García aportara primero un código incorrecto y luego distintas combinaciones, lo que elevó el riesgo de bloqueo o borrado definitivo del dispositivo.
El tribunal tuvo en cuenta la retención inicial del teléfono de Rocío Alvarito y la existencia de relatos contradictorios que el acusado transmitió a testigos. Esos informes describieron en García mecanismos de racionalización, evitación y proyección, junto a una baja tolerancia a la frustración y una modalidad huidiza. También consideraron su pasado como funcionario de la Policía Bonaerense durante cinco años, una experiencia que, según la Cámara, incrementa su capacidad para eludir a la Justicia.
Los abogados de la familia de la víctima –Cristian González, Gastón Jesser y Sebastián Iturria– se opusieron al arresto domiciliario. La Cámara aclaró que la gravedad de la escala penal no basta por sí sola para justificar una prisión preventiva, pero sostuvo que ese factor cobra relevancia al analizarse junto con el resto de los indicios reunidos en la causa.
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