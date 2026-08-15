La Plata: la Justicia ratificó la prisión preventiva para el acusado por el femicidio de Rocío Alvarito

El tribunal tuvo en cuenta la retención inicial del teléfono de Rocío Alvarito y la existencia de relatos contradictorios que el acusado transmitió a testigos. Esos informes describieron en García mecanismos de racionalización, evitación y proyección, junto a una baja tolerancia a la frustración y una modalidad huidiza. También consideraron su pasado como funcionario de la Policía Bonaerense durante cinco años, una experiencia que, según la Cámara, incrementa su capacidad para eludir a la Justicia.

Los abogados de la familia de la víctima –Cristian González, Gastón Jesser y Sebastián Iturria– se opusieron al arresto domiciliario. La Cámara aclaró que la gravedad de la escala penal no basta por sí sola para justificar una prisión preventiva, pero sostuvo que ese factor cobra relevancia al analizarse junto con el resto de los indicios reunidos en la causa.