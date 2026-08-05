Fuerte choque entre dos colectivos a metros de Casa Rosada dejó al menos seis heridos

La emergencia provocó que numerosos vecinos salieran a la calle y se agruparan en la esquina para asistir a las víctimas y observar lo sucedido. Entre los afectados, una mujer resultó lesionada a causa del fuerte choque, mientras que los presentes aguardaban la llegada de la asistencia médica y de la Policía, cuya presencia en el lugar fue requerida de inmediato para ordenar el tránsito y peritar la escena.