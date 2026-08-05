Fuerte choque entre dos colectivos a metros de Casa Rosada dejó al menos seis heridos
El impacto entre dos internos de la línea 28 y ocurrió sobre Hipólito Yrigoyen y Paso Colón. Se mantiene un corte total en la zona.
Al menos seis personas resultaron heridas este miércoles como consecuencia de un choque entre dos colectivos de la línea 28 ocurrido durante la mañana en el barrio porteño de Monserrrat.
El hecho tuvo lugar sobre Hipólito Yrigoyen y la avenida Paso Colón, a donde asistió el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Desde allí atendieron a cinco hombre y a una mujer en el lugar, con un móvil de la unidad UMAT, y luego fueron trasladados a los hospitales Romos Mejía y Argerivh.
Al momento se desconocen la causas que habrían originado el accidente que deberá ahora ser investigado. Según pudo consignarse en el lugar, la puerta de uno de los colectivos- en el que viajaban la mayoría de las víctimas, quedó destrozado.
Impactante triple choque en Mar del Plata
Un violento siniestro de tránsito ocurrido en las últimas horas en la intersección de la avenida Colón y la calle Uruguay en Mar del Plata generó gran conmoción en la zona, tras el choque de tres vehículos que dejó como saldo severos daños materiales y una mujer herida. En el anochecer de este martes colisionaron un Wolkswagen Gol, un Toyota Corolla y un taxi Fiat Siena.
La violencia del impacto dispersó restos de plásticos, vidrios y líquidos sobre la cinta asfáltica y la vereda. El taxi y el Gol terminaron con sus partes delanteras prácticamente destruidas. Se aguarda por la investigación para determinar las causas del tremendo impacto para lo cual serán vitales los aportes de cámaras de seguridad.
La emergencia provocó que numerosos vecinos salieran a la calle y se agruparan en la esquina para asistir a las víctimas y observar lo sucedido. Entre los afectados, una mujer resultó lesionada a causa del fuerte choque, mientras que los presentes aguardaban la llegada de la asistencia médica y de la Policía, cuya presencia en el lugar fue requerida de inmediato para ordenar el tránsito y peritar la escena.
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