Intentaron coimear a la Policía, los filmaron y quedaron detenidos: el video

En este sentido, como el conductor de nacionalidad peruana carecía de la documentación total del vehículo les dijo a los agentes “si podían arreglar de otra manera”, en alusión a otorgar dinero para poder continuar su camino.

"¿Me puede ayudar, por favor, para que no me retengan? No encuentro la tarjeta", le dijo el conducto, que insistía con buscar una alternativa mientras empezó a esgrimir motivos de índole personal. "No la quiero ofender, ¿no podemos arreglar? Yo tengo dinero en efectivo acá", sugirió

Fue en ese momento, que un segundo auto detuvo su marcha del cual se bajó una mujer conocida del hombre involucrado, la cual se acercó a los agentes y también les insinuó si la situación “se podía arreglar de otra manera, ya que se dirigían a un bautismo”.

coima ciudad

En las imágenes registradas por la oficial se observa que la mujer exhibía un fajo de billetes, como intentado convencerla para que acceda a aceptar la coima.

"Ya tenemos el título, si quería podías arreglar algo. Ya tengo ahí la ceremonia, mi padre. ¿Qué podemos llegar a arreglar? Yo tenía 200 mil pesos acá y me quería ir ya", le dijo la mujer, que cuando le pidieron la documentación intentó darle la licencia junto con el dinero, pero la oficial lo rechazó.

Ante esta situación y tras consultar con la Unidad de Flagrancia Este a cargo del Dr. Camblong, se dispuso la detención de las dos personas y el secuestro de los dos robados y sus respectivos celulares.