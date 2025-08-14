Intento de femicidio en La Plata: encerró a su pareja y prendió fuego a la casa
El sujeto identificado como José Daniel Gaona, de 38 años, roció con nafta a su pareja, bloqueó las salidas de la vivienda y prendió fuego al lugar, pero la víctima logró escapar con ayuda de vecinos.
Un hombre de 38 años fue detenido en La Plata, acusado de intentar asesinar a su pareja, incendiando la casa donde vive con ella adentro, ubicada en la localidad de Arturo Seguí, partido que tiene cabecera la capital bonaerense.
Según los testimonios recogidos por los investigadores, el sujeto golpeó a la mujer, la roció con nafta y la dejó encerrada mientras prendía el fuego la vivienda, aunque la víctima, de 50 años, logró escapar milagrosamente de las llamas gracias a la ayuda de vecinos.
El agresor fue identificado como José Daniel Gaona, quien comenzó a discutir con su víctima y luego a ejercer violencia, como destacó la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, que tiene a su cargo el caso: “Él la agarró del cuello, la tiró al piso y le pegó”, declaró a la prensa la funcionaria judicial.
Luego, Gaona agarró un bidón con nafta, la roció y tiró el resto al piso, utilizando un colchón embebido en combustible para obstruir la puerta de salida de la casa, con intención de dejarla encerrada y que falleciera quemada junto con la precaria vivienda.
Mientras las llamas avanzaban, la mujer se refugió en el baño, se mojó con agua y gritó pidiendo ayuda, acudiendo al lugar varios vecinos que forzaron la entrada para rescatarla. “Ella estaba lesionada, o sea que previo a lo que pasó del incendio había sido golpeada, tenía lesiones como que la habían tirado al piso”, precisó la fiscal.
El acusado fue detenido y se encuentra imputado por “homicidio en grado de tentativa en el marco de violencia de género”, según fue caratulada la causa. “Vamos a tomar la declaración a los vecinos que la ayudaron a salir y a cualquier otro testigo que vaya sumándose”, completó Di Lorenzo.
Otro caso de violencia de género en La Plata
Casi simultáneamente, otro hecho de similares características ocurrió también en La Plata, donde un hombre fue acusado de golpear en la panza a su expareja, quien está embarazada de tres meses, siendo detenido en inmediaciones de la localidad de Ensenada.
El episodio ocurrió cerca del mediodía de este jueves, cuando encontraron al agresor y lo detuvieron en la zona de El Dique. También se supo que el hombre amenazó a la madre de la víctima.
Personal del Comando de Patrullas de Ensenada acudió a una vivienda de la calle Haramboure al 400 al recibir un llamado por un caso de violencia de género, y la víctima denunció haber sido golpeada en el vientre por su expareja, mientras cursaba un embarazo de tres meses.
El sujeto se había retirado del lugar antes del arribo de los oficiales, pero volvió a su casa y fue finalmente aprehendido por efectivos policiales y trasladado a la Comisaría 3°, donde quedó a disposición de la Justicia en una causa caratulada como “lesiones en contexto de violencia de género y amenazas”, con intervención de la UFI N° 17 del Departamento Judicial de La Plata.
