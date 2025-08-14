Intento de femicidio en La Plata: encerró a su pareja y prendió fuego a la casa

El acusado fue detenido y se encuentra imputado por “homicidio en grado de tentativa en el marco de violencia de género”, según fue caratulada la causa. “Vamos a tomar la declaración a los vecinos que la ayudaron a salir y a cualquier otro testigo que vaya sumándose”, completó Di Lorenzo.

Otro caso de violencia de género en La Plata

Casi simultáneamente, otro hecho de similares características ocurrió también en La Plata, donde un hombre fue acusado de golpear en la panza a su expareja, quien está embarazada de tres meses, siendo detenido en inmediaciones de la localidad de Ensenada.

El episodio ocurrió cerca del mediodía de este jueves, cuando encontraron al agresor y lo detuvieron en la zona de El Dique. También se supo que el hombre amenazó a la madre de la víctima.

policia la plata

Personal del Comando de Patrullas de Ensenada acudió a una vivienda de la calle Haramboure al 400 al recibir un llamado por un caso de violencia de género, y la víctima denunció haber sido golpeada en el vientre por su expareja, mientras cursaba un embarazo de tres meses.

El sujeto se había retirado del lugar antes del arribo de los oficiales, pero volvió a su casa y fue finalmente aprehendido por efectivos policiales y trasladado a la Comisaría 3°, donde quedó a disposición de la Justicia en una causa caratulada como “lesiones en contexto de violencia de género y amenazas”, con intervención de la UFI N° 17 del Departamento Judicial de La Plata.