Intentó robar una moto en City Bell, se fracturó durante la fuga y terminó detenido

Los registros permitieron observar el momento en que el joven tomó la moto, la posterior caída y el abandono del vehículo. También aportaron información sobre la forma en que continuó la fuga. Los investigadores determinaron que el sospechoso había subido a un camión después de sufrir la lesión. Con esos datos, los efectivos ampliaron la búsqueda por la zona hasta localizar el vehículo de carga en el que viajaba el joven.

Fue detenido y trasladado al hospital: qué delitos se investigan

Cuando los policías encontraron al sospechoso, procedieron a detenerlo. Debido a la fractura que había sufrido durante la caída, fue trasladado en una ambulancia del SAME para recibir atención médica. El joven fue llevado al Hospital San Roque de Gonnet, donde quedó internado con custodia policial.

Mientras permanece bajo atención médica, la investigación continúa para determinar las circunstancias del intento de robo y reconstruir completamente la secuencia registrada por las cámaras. La causa quedó a cargo de la UFI N°1 del Departamento Judicial de La Plata. Según la información difundida sobre el expediente, el joven fue imputado por los delitos de robo calificado y encubrimiento.