Empresas: siete de cada 10 trabajadores argentinos buscan sentido de comunidad en sus empleos

Sobre estos indicadores, Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, afirmó que "en un contexto en el que la búsqueda de realización personal incide cada vez más en las decisiones de carrera y las prioridades de los trabajadores, hoy el sentido de propósito, así como la pertenencia y el sentido de comunidad, se vuelven intangibles cada vez más valorados por el talento. Además, los vínculos y la conexión con la organización y su cultura son catalizadores del sentido de comunidad y pertenencia, al tiempo que mejoran el compromiso y el rendimiento, convirtiéndose en factores clave que las organizaciones impulsan como parte de su propuesta de valor para el talento”.

En ese mismo sentido, el 81% de los trabajadores argentinos afirma que rinde mejor en su trabajo cuando encuentra sentido de comunidad con sus colegas. Comparten esta creencia el 83% de los trabajadores de Chile, el 81% de los trabajadores de México y 78% de los trabajadores de Uruguay.

La identificación con los valores de la organización y el sentido de pertenencia tienen un rol significativo entre los trabajadores argentinos a tal punto que, frente a la posibilidad de decidir sin condicionamientos económicos, el 30% de los trabajadores en el país estaría dispuesto a resignar parte de su salario si siente que su empleo contribuye de manera directa con la sociedad.

Asimismo, el 20% de los argentinos sostuvo que aceptaría una menor remuneración a cambio de tener buenos amigos en su espacio laboral, lo que reafirma el valor que los trabajadores argentinos le asignan al desarrollo de vínculos personales en el trabajo.

A nivel regional la relevancia del impacto social se profundiza en el resto de los mercados. México lidera esta tendencia con un 37% de profesionales dispuestos a ganar menos por un rol con impacto social, seguido por Chile con un 34% y Uruguay con un 32%. Por su parte, la apertura a la posibilidad de resignar ingresos en favor de un entorno laboral rodeado de amistades es importante para el 26% de los trabajadores de Chile, el 23% de los trabajadores de México y el 21% de los trabajadores de Uruguay.

Los trabajadores argentinos tienen una alta valoración del bueno clima laboral.

"Estos datos confirman que el salario emocional en la región ya no es un factor secundario, sino un motor de generación de compromiso, un objetivo estratégico de la gestión del talento en las organizaciones. Al favorecer los vínculos personales, el alineamiento en valores y propósito y el sentido de pertenencia, las empresas impactan de manera directa en el clima y el ambiente laboral, un componente central que da forma al atractivo de la marca empleadora”, agregó Avila.

La encuesta realizada por Randstad aborda cuestiones como la movilidad laboral, la satisfacción de los empleados y la motivación personal en relación al empleo, así como diversas temáticas vinculadas al mundo del trabajo en las organizaciones. El estudio se lleva a cabo a través de un cuestionario online en cada país sobre una muestra de 26.824 personas de ambos sexos, de entre 18 y 67 años que trabajan en posiciones remuneradas bajo relación de dependencia más de 24 horas por semana. Asimismo, se relevó la opinión de 1.225 empleadores pertenecientes a los mismos 35 mercados.