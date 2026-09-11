"Te voy a matar": entraron a robar, se cortó la luz y amenazaron a la víctima pensando que era una trampa

Los ladrones interpretaron que el apagón podía estar relacionado con una maniobra para conseguir ayuda y que los vecinos habían provocado el corte de luz para alertar a la Policía.

Ante esa insólita sospecha, uno de los delincuentes le apuntó en la cabeza al hombre y lo amenazó directamente: “Te voy a matar”, le dijo, según reconstruyó el sitio 0221.

Finalmente, el grupo optó por abandonar la propiedad. Para escapar, los cuatro delincuentes treparon el portón de la vivienda y se subieron a un auto de apoyo, un Toyota Corolla de color gris, que los estaba esperando afuera.

Hasta el momento, ninguno de los cuatro ladrones fue identificado. La investigación continúa y las autoridades analizan las cámaras de seguridad instaladas en la zona con el objetivo de reconstruir el recorrido de los asaltantes y obtener imágenes que permitan establecer sus identidades.