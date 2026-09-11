"Te voy a matar": entraron a robar, se cortó la luz y amenazaron a la víctima pensando que era una trampa
El brutal hecho de inseguridad ocurrió en City Bell. Los delincuentes escaparon con todo el dinero ahorrado por las víctimas en dólares y pesos.
Un matrimonio de 60 años fue víctima de un brutal robo en su casa de la localidad bonaerense de City Bell, partido de La Plata, donde cuatro delincuentes ingresaron, los redujeron y escaparon con todos sus ahorros. Durante el robo se cortó la luz, pero los asaltantes pensaron que era una trampa y amenazaron con matar al hombre.
El episodio ocurrió alrededor de las 20.30 en una vivienda ubicada en la zona de 20 y 479. En ese momento, la mujer se encontraba realizando una videollamada con su hija cuando uno de los ladrones la sorprendió por detrás.
Aplicando una extrema violencia, el delincuente redujo a la víctima, la arrojó al piso y le robó el teléfono celular. Mientras tanto, los otros integrantes del grupo fueron en busca del hombre, que se encontraba en otro ambiente de la casa mirando televisión.
Los asaltantes lo rodearon y lo obligaron a tirarse al suelo. Uno de ellos le apuntó con un arma de fuego y comenzó a exigirle que entregara el dinero. Frente a la situación, el matrimonio no opuso resistencia y entregó los pesos y dólares que tenía guardados como ahorros.
Se cortó la luz en medio del robo y pensaron que era una trampa
Pese a que ya habían conseguido el dinero, los delincuentes continuaron dentro de la vivienda. La situación se volvió todavía más tensa cuando se produjo un corte de luz que afectó a todo el barrio.
Los ladrones interpretaron que el apagón podía estar relacionado con una maniobra para conseguir ayuda y que los vecinos habían provocado el corte de luz para alertar a la Policía.
Ante esa insólita sospecha, uno de los delincuentes le apuntó en la cabeza al hombre y lo amenazó directamente: “Te voy a matar”, le dijo, según reconstruyó el sitio 0221.
Finalmente, el grupo optó por abandonar la propiedad. Para escapar, los cuatro delincuentes treparon el portón de la vivienda y se subieron a un auto de apoyo, un Toyota Corolla de color gris, que los estaba esperando afuera.
Hasta el momento, ninguno de los cuatro ladrones fue identificado. La investigación continúa y las autoridades analizan las cámaras de seguridad instaladas en la zona con el objetivo de reconstruir el recorrido de los asaltantes y obtener imágenes que permitan establecer sus identidades.
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