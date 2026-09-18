Palermo: un camión de basura chocó de atrás a un auto conducido por un joven alcoholizado

La actualización comenzó a aplicarse el martes 1 de septiembre y responde al ajuste de la Unidad Fija (UF), el parámetro que utiliza el sistema porteño para calcular el valor de las sanciones. Dicha unidad pasó a valer $1173,08, en línea con el valor promedio del medio litro de nafta premium en la capital.

Con respecto al test de alcoholemia, entre 0.5 y 1 gramo por litro de alcohol en sangre multa de 150 a 1000 Unidades Fijas, inhabilitación hasta 4 meses (reducido a la mitad si se aprueba el curso de educación vial).

Por otro lado, más de 1 gramo por litro de alcohol en sangre (lo que se calcula que tuvo el conductor del vehículo involucrado en el choque) las multas varían de 300 a 2000 Unidades Fijas (352 mil pesos a 2.346.000), 1 a 10 días de arresto y inhabilitación de 4 meses a 2 años (sin posibilidad de pena en suspenso y con la posibilidad de reducción a la mitad por la realización del curso solo en la primera oportunidad).