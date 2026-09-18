Junín de los Andes: chocaron dos vehículos y una camioneta terminó dentro de una casa

El episodio volvió a generar preocupación entre los habitantes de la zona, especialmente por la circulación de chicos durante los horarios de ingreso y salida de los establecimientos educativos. Según la información difundida sobre el caso, anteriormente se había producido otro accidente en la misma intersección y uno de los vehículos también había terminado dentro del terreno de la vivienda.

Tres escuelas están cerca del cruce

Uno de los principales motivos de preocupación es la ubicación de tres establecimientos educativos en las inmediaciones de la esquina. Se trata de la Escuela 187, la EPET N° 4 y la Escuela Especial N° 9. La presencia de estos establecimientos genera un movimiento considerable de estudiantes, especialmente durante los horarios de entrada y salida.

En esta oportunidad, la cantidad de chicos que circulaban por la zona era menor a la habitual debido a que las escuelas habían tenido una jornada extendida. Los vecinos remarcaron que el escenario podría ser diferente en una jornada normal, cuando aumenta considerablemente el tránsito peatonal.

Los vecinos reclaman medidas de seguridad

El nuevo accidente llevó a los habitantes del sector a preparar un reclamo ante las autoridades municipales. El objetivo es que se analicen alternativas para mejorar la seguridad vial en esa intersección.

Según informó MejorInformado, la comunidad prepara una nota dirigida a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Junín de los Andes. Entre las preocupaciones planteadas aparece la velocidad con la que circulan algunos vehículos, incluso pese a que las calles de esa zona son de tierra.

El reclamo busca que se implementen medidas preventivas para evitar nuevos accidentes y reducir el riesgo para quienes viven en el lugar y para los estudiantes que circulan diariamente por las inmediaciones.