Junín de los Andes: chocaron dos vehículos y una camioneta terminó dentro de una casa
Dos conductores resultaron heridos y una nena que caminaba por la vereda quedó a pocos metros de la secuencia. Es una esquina cercana a tres escuelas
Un fuerte accidente de tránsito ocurrió pasado el mediodía en la localidad neuquina de Junín de los Andes y quedó registrado por una cámara de seguridad. Una Renault Kangoo y una Toyota Hilux chocaron en la esquina de Chubut y Gregorio Álvarez y, como consecuencia del impacto, uno de los vehículos terminó dentro del terreno de una vivienda.
La secuencia generó especial preocupación porque, segundos antes del choque, una nena caminaba por la vereda y pasó muy cerca del lugar hacia donde se desplazó uno de los vehículos. Las imágenes muestran el momento en que la camioneta pierde su trayectoria después del impacto y se desvía hacia la propiedad ubicada en la esquina.
La menor no fue alcanzada y logró continuar su camino. Los dos conductores involucrados en el accidente sufrieron lesiones y fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica.
La nena quedó a pocos metros del accidente
Uno de los momentos que más llamó la atención en el video es la presencia de la menor en la vereda. La chica caminaba por la zona justo antes de que se produjera la colisión entre los dos vehículos. Después del impacto, uno de los rodados se desplazó hacia la propiedad y terminó dentro del terreno.
La nena se encontraba a pocos metros de la trayectoria que tomó el vehículo, pero no fue atropellada ni sufrió heridas. La escena quedó registrada por una cámara y permitió observar la cercanía entre la menor y el lugar donde finalmente terminó la camioneta.
El episodio volvió a generar preocupación entre los habitantes de la zona, especialmente por la circulación de chicos durante los horarios de ingreso y salida de los establecimientos educativos. Según la información difundida sobre el caso, anteriormente se había producido otro accidente en la misma intersección y uno de los vehículos también había terminado dentro del terreno de la vivienda.
Tres escuelas están cerca del cruce
Uno de los principales motivos de preocupación es la ubicación de tres establecimientos educativos en las inmediaciones de la esquina. Se trata de la Escuela 187, la EPET N° 4 y la Escuela Especial N° 9. La presencia de estos establecimientos genera un movimiento considerable de estudiantes, especialmente durante los horarios de entrada y salida.
En esta oportunidad, la cantidad de chicos que circulaban por la zona era menor a la habitual debido a que las escuelas habían tenido una jornada extendida. Los vecinos remarcaron que el escenario podría ser diferente en una jornada normal, cuando aumenta considerablemente el tránsito peatonal.
Los vecinos reclaman medidas de seguridad
El nuevo accidente llevó a los habitantes del sector a preparar un reclamo ante las autoridades municipales. El objetivo es que se analicen alternativas para mejorar la seguridad vial en esa intersección.
Según informó MejorInformado, la comunidad prepara una nota dirigida a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Junín de los Andes. Entre las preocupaciones planteadas aparece la velocidad con la que circulan algunos vehículos, incluso pese a que las calles de esa zona son de tierra.
El reclamo busca que se implementen medidas preventivas para evitar nuevos accidentes y reducir el riesgo para quienes viven en el lugar y para los estudiantes que circulan diariamente por las inmediaciones.
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