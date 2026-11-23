La fuga, el disparo y la grave lesión

Intento de robo a un policía en Virrey del Pino: a un ladrón se le escapó un tiro y dejó cuadripléjico a su cómplice

La banda escapó a toda velocidad sin concretar el asalto. A unos 300 metros, dejaron abandonado el Renault Logan y continuaron con la fuga a pie.

Cuando los investigadores revisaron el auto, se encontraron con un orificio de bala que atravesaba el asiento del conductor atrás hacia adelante, de acuerdo con lo revelado por Primer Plano Online.

El rastro permitió conectar rápidamente la escena del disparo con el ingreso de un joven herido de bala en la espalda que había ingresado a la guardia del Hospital Simplemente Evita, en González Catán, tras abandonado por sus acompañantes. El proyectil le provocó una grave lesión en la médula espinal que lo dejó cuadripléjico.

La principal hipótesis es que a uno de los delincuentes se le escapó un tiro dentro del auto en medio de la huida, hiriendo de gravedad a su cómplice.

A su vez, el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona permitió reconstruir parte de la secuencia posterior a la fuga: los sospechosos detuvieron la marcha, bajaron del auto y escaparon corriendo.

En medio de la huida, uno de los delincuentes se deshizo de un arma de fuego que ya fue incautada por la Policía y será sometida a peritajes balísticos para confirmar la trayectoria del proyectil.

Mientras el sospechoso permanece internado en calidad de detenido, los investigadores trabajan para identificar y capturar al resto de los integrantes de la banda. La causa quedó en manos de la fiscal Evangelina Sánchez, junto a la secretaria de la Fiscalía N° 11 de La Matanza, Vanesa Saluotto.