Intento de robo a un policía en Virrey del Pino: a un ladrón se le escapó un tiro y dejó cuadripléjico a su cómplice
Ocurrió cuando los delincuentes intentaban escapar tras un asalto frustrado a un efectivo de la Policía de la Ciudad.
Un delincuente quedó cuadripléjico después de recibir un tiro en la espalda mientras escapaba junto a sus cómplices tras un intento de robo a un efectivo de la Policía de la Ciudad en la localidad bonaerense de Virrey del Pino. La principal hipótesis es la de un disparo dentro del auto efectuado por otro de los ladrones de manera accidental.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Cabot y Ponce de León, en el partido de La Matanza, donde tres delincuentes sorprendieron al policía, que circulaba a bordo de una moto acompañado por dos mujeres a las que trasladaba hacia sus domicilios.
Los ladrones, que se movilizaban en un auto Renault Logan, interceptaron y encerraron al efectivo con el objetivo de robarle la moto. De acuerdo a las imágenes que registraron las cámaras de seguridad de la zona, en cuestión de segundos, descendieron del vehículo armados y lo amenazaron para concretar el asalto.
Fue entonces cuando el policía extrajo su pistola reglamentaria y dio la voz de alto, lo que provocó que los delincuentes desistieran del robo y regresaran a las corridas al interior del vehículo.
Si bien el agente llegó a disparar, los proyectiles impactaron contra el sector del acompañante.
La fuga, el disparo y la grave lesión
La banda escapó a toda velocidad sin concretar el asalto. A unos 300 metros, dejaron abandonado el Renault Logan y continuaron con la fuga a pie.
Cuando los investigadores revisaron el auto, se encontraron con un orificio de bala que atravesaba el asiento del conductor atrás hacia adelante, de acuerdo con lo revelado por Primer Plano Online.
El rastro permitió conectar rápidamente la escena del disparo con el ingreso de un joven herido de bala en la espalda que había ingresado a la guardia del Hospital Simplemente Evita, en González Catán, tras abandonado por sus acompañantes. El proyectil le provocó una grave lesión en la médula espinal que lo dejó cuadripléjico.
La principal hipótesis es que a uno de los delincuentes se le escapó un tiro dentro del auto en medio de la huida, hiriendo de gravedad a su cómplice.
A su vez, el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona permitió reconstruir parte de la secuencia posterior a la fuga: los sospechosos detuvieron la marcha, bajaron del auto y escaparon corriendo.
En medio de la huida, uno de los delincuentes se deshizo de un arma de fuego que ya fue incautada por la Policía y será sometida a peritajes balísticos para confirmar la trayectoria del proyectil.
Mientras el sospechoso permanece internado en calidad de detenido, los investigadores trabajan para identificar y capturar al resto de los integrantes de la banda. La causa quedó en manos de la fiscal Evangelina Sánchez, junto a la secretaria de la Fiscalía N° 11 de La Matanza, Vanesa Saluotto.
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