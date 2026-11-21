Laferrere: detuvieron a otro miembro de la "Banda de los inquilinos"
Además, incautaron 29 teléfonos celulares, dos tablets, una notebook, cuatro chips, tres pendrives, tres relojes, dos pares de lentes y un DVR.
La Policía de la Ciudad apresó a un nuevo sospechoso vinculado a la denominada “banda de los inquilinos”, organización dedicada a sustraer bienes en viviendas exhibidas para alquiler.
Las Divisiones de Investigaciones Comunales 3 y 6 condujeron las pesquisas que permitieron comprobar al menos 26 delitos cometidos en la Ciudad por este grupo. Fuentes policiales informaron a Noticias Argentinas que la investigación desembocó en tres allanamientos en domicilios de Laferrere, dispuestos por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 30. En los procedimientos realizados en Garmendia al 4600, De Salvigny al 7600 y Da Vinci al 7500, los agentes incautaron 29 teléfonos celulares, dos tablets, una notebook, cuatro chips, tres pendrives, tres relojes, dos pares de lentes y un DVR.
La pesquisa se originó a raíz de varios robos con idéntica modalidad: los damnificados eran contactados mediante páginas que ofrecían inmuebles para alquiler. Los delincuentes concertaban citas para visitar las propiedades y, una vez dentro, maniataban a las víctimas, les robaban sus pertenencias y las obligaban a entregar claves bancarias y datos biométricos para sustraerles dinero de sus cuentas. Mediante un trabajo conjunto entre dependencias policiales y con la colaboración del Anillo Digital, en septiembre pasado se logró detener al líder de la banda y se amplió la pesquisa para desmembrar por completo a la organización. Así, se identificó a cuatro hombres con pedido de captura, también arrestados. El magistrado interviniente avaló lo actuado por los efectivos en los allanamientos en Laferrere y dispuso el arresto del implicado y el secuestro de todos los elementos.
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