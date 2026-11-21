La pesquisa se originó a raíz de varios robos con idéntica modalidad: los damnificados eran contactados mediante páginas que ofrecían inmuebles para alquiler. Los delincuentes concertaban citas para visitar las propiedades y, una vez dentro, maniataban a las víctimas, les robaban sus pertenencias y las obligaban a entregar claves bancarias y datos biométricos para sustraerles dinero de sus cuentas. Mediante un trabajo conjunto entre dependencias policiales y con la colaboración del Anillo Digital, en septiembre pasado se logró detener al líder de la banda y se amplió la pesquisa para desmembrar por completo a la organización. Así, se identificó a cuatro hombres con pedido de captura, también arrestados. El magistrado interviniente avaló lo actuado por los efectivos en los allanamientos en Laferrere y dispuso el arresto del implicado y el secuestro de todos los elementos.