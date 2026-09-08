Intercambiaron dos bebés al nacer y el error salió a la luz 46 años más tarde: la millonaria indemnización

"Parece acaso evidente que la principal obligación de una maternidad es brindar la diligencia necesaria y suficiente para que el parto se lleve a cabo en condiciones de seguridad y, luego, que los bebés sean entregados a sus respectivas familias", señaló el juez en su fallo.

"Mientras lo primero importa jurídicamente una obligación de medios, la segunda –que es lo que aquí se discute– es una propia y verdadera obligación de resultado", remarcó.

El juez Díaz Villasuso tuvo en cuenta no sólo que las autoridades del hospital fallaron en su deber sino que las mujeres crecieron alejadas de sus familias biológicas y que para cuando el error salió a la luz una de las madres y los dos padres involucrados ya habían fallecido.

Así, sólo las hijas y una de las madres llegaron a la verdad de lo ocurrido.