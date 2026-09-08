Muerte de Ernestina Pais: qué revelaron las pericias y por qué la Justicia cerró la investigación
La fiscalía de San Isidro finalizó el expediente por el fallecimiento de Ernestina Pais, ocurrido tras un choque con el Tren de la Costa.
La Justicia de San Isidro dio por terminada la investigación por la muerte de Ernestina Pais y determinó que el episodio fue consecuencia de un accidente. La decisión se tomó luego de completar las distintas medidas de prueba ordenadas para establecer cómo se produjo el choque que terminó con la vida de la conductora.
Pais murió el 26 de junio de 2026, a los 54 años, luego de que el vehículo en el que viajaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa, en el partido bonaerense de San Isidro. La causa estuvo a cargo de la fiscal Carolina Asprella, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción N°1 del Departamento Judicial de San Isidro. Durante la investigación se realizaron diferentes peritajes para reconstruir la secuencia del hecho y establecer si existía alguna circunstancia que pudiera indicar la participación de otra persona.
Las conclusiones de esos estudios no encontraron elementos en ese sentido. Para la fiscalía, las pruebas reunidas fueron suficientes para sostener que se trató de un accidente y descartar la intervención de terceros.
Qué dijeron las pericias sobre el auto de Ernestina Pais
Uno de los puntos que se buscó esclarecer fue el estado del automóvil y las condiciones en las que se produjo el impacto. Los especialistas examinaron el vehículo involucrado en el accidente y no detectaron desperfectos mecánicos que permitieran atribuir el choque a una falla del automóvil.
Tampoco aparecieron indicios que permitieran sostener que otra persona hubiera provocado el episodio o intervenido de alguna manera antes del impacto. Con esos resultados, la fiscalía descartó la existencia de una tercera persona vinculada con la muerte de la conductora y mantuvo como conclusión que el hecho fue accidental.
La autopsia reveló de qué murió Ernestina Pais
La autopsia permitió establecer con precisión las consecuencias que tuvo el impacto sobre la conductora. El examen forense determinó que Pais sufrió un grave traumatismo de cráneo, lesión que resultó fatal y provocó su muerte. Los investigadores también realizaron estudios toxicológicos para determinar si la conductora había ingerido alcohol o consumido drogas antes del accidente.
Las muestras analizadas dieron negativo para alcohol y drogas. Por lo tanto, los peritajes tampoco encontraron sustancias que pudieran aportar una explicación alternativa sobre las circunstancias del choque.
El celular de Ernestina Pais no pudo ser desbloqueado
Durante el avance de la investigación, los investigadores intentaron analizar otro elemento que podía aportar información sobre los minutos previos al accidente: el teléfono celular de Pais. Sin embargo, no pudieron acceder al dispositivo.
La fiscal Asprella confirmó que los investigadores no lograron acceder al dispositivo de Ernestina Pais, por lo que no pudieron revisar su contenido ni utilizar esa información para reconstruir qué había ocurrido antes del choque. Aun así, la imposibilidad de analizar el teléfono no modificó las conclusiones alcanzadas a partir del resto de las pruebas.
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