Muerte de Ernestina Pais: qué revelaron las pericias y por qué la Justicia cerró la investigación

Ernestina Pais

La autopsia reveló de qué murió Ernestina Pais

La autopsia permitió establecer con precisión las consecuencias que tuvo el impacto sobre la conductora. El examen forense determinó que Pais sufrió un grave traumatismo de cráneo, lesión que resultó fatal y provocó su muerte. Los investigadores también realizaron estudios toxicológicos para determinar si la conductora había ingerido alcohol o consumido drogas antes del accidente.

Las muestras analizadas dieron negativo para alcohol y drogas. Por lo tanto, los peritajes tampoco encontraron sustancias que pudieran aportar una explicación alternativa sobre las circunstancias del choque.

El celular de Ernestina Pais no pudo ser desbloqueado

Durante el avance de la investigación, los investigadores intentaron analizar otro elemento que podía aportar información sobre los minutos previos al accidente: el teléfono celular de Pais. Sin embargo, no pudieron acceder al dispositivo.

La fiscal Asprella confirmó que los investigadores no lograron acceder al dispositivo de Ernestina Pais, por lo que no pudieron revisar su contenido ni utilizar esa información para reconstruir qué había ocurrido antes del choque. Aun así, la imposibilidad de analizar el teléfono no modificó las conclusiones alcanzadas a partir del resto de las pruebas.