Fuerte choque en Nueva Pompeya dejó a un motociclista herido

Choque en la Riccheri

Un auto y una camioneta chocaron en la mañana de este miércoles sobre la Autopista Riccheri, sentido a la Ciudad de Buenos Aires (CABA), a la altura de la localidad bonaerense de Villa Madero, partido de La Matanza.

Como consecuencia del accidente, que tuvo lugar apenas a unos pocos metros del peaje que se encuentra a la altura del Mercado Central de Buenos Aires, dos mujeres resultaron con heridas de distinta consideración y se registraron fuertes demoras en el acceso a la Ciudad por la reducción de calzada.

choque autopista riccheri

Las dos mujeres debieron ser trasladadas de inmediato a un centro de salud para ser atendidas aunque afortunadamente sus vidas no corren peligro. En tanto en la combi no se registraron heridos.

De acuerdo con las primeras versiones que pudieron recabar las autoridades, el auto en el que viajaban las dos mujeres heridas se detuvo repentinamente en plena autopista y la camioneta, estilo combi, lo embistió desde atrás.

Debido a la violencia del impacto, la parte delantera de la combi quedó completamente destrozada, mientras que el vehículo en el que viajaban las dos mujeres, un Renault Megane, sufrió graves daños en la parte trasera.