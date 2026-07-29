Investigan intento de robo en un Banco Provincia de Ramallo tras el ingreso de un intruso

Una vez finalizada la inspección interna, el operativo se amplió a toda la manzana donde funciona la entidad bancaria. Los efectivos recorrieron viviendas, patios y sectores linderos con la intención de localizar al hombre que había escapado antes de la llegada de la Policía, aunque hasta el momento no se informó sobre detenciones ni personas identificadas en relación con el hecho.

En paralelo, especialistas de Policía Científica comenzaron a realizar distintas pericias dentro del edificio. Los investigadores trabajaron sobre la ventana violentada y otros sectores del banco en busca de huellas, rastros biológicos o cualquier otro indicio que permita reconstruir el recorrido realizado por el intruso y, eventualmente, identificarlo.

Por el momento, los investigadores manejan distintas hipótesis respecto de lo sucedido. Una de ellas apunta a que el sospechoso habría abandonado el edificio al advertir la llegada del primer móvil policial, mientras que otra línea intenta establecer si actuó solo o contó con algún tipo de apoyo externo para concretar la fuga.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la sucursal y de los comercios ubicados en las inmediaciones serán una de las principales herramientas para intentar reconstruir la secuencia completa y determinar el recorrido realizado por el delincuente antes y después del ingreso al banco. La investigación permanece abierta y la Policía Bonaerense continúa analizando todas las evidencias reunidas durante el procedimiento.