Investigan intento de robo en un Banco Provincia de Ramallo tras el ingreso de un intruso
Un importante operativo policial se desplegó luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de un hombre dentro de la sucursal. El sospechoso logró escaparse.
Las autoridades bonaerenses investigan un intento de robo ocurrido en una sucursal del Banco Provincia ubicada en la ciudad de Ramallo, donde un hombre logró ingresar al edificio durante la noche del martes y escapó antes de que pudiera ser detenido por la Policía. El episodio movilizó a distintas dependencias de seguridad luego de que un llamado al 911 advirtiera sobre la presencia de una persona dentro del inmueble.
La denuncia generó un rápido despliegue de efectivos de la Estación de Policía Comunal Ramallo Primera, del Comando de Patrullas y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), que cercaron la zona para impedir la fuga del sospechoso. El hecho se registró pocos minutos antes de las 21 en la sucursal ubicada en la esquina de las calles Eva Perón y Mitre.
Al arribar al lugar, los primeros policías comprobaron que una de las ventanas de la planta alta había sido forzada, lo que reforzó la hipótesis de un ingreso clandestino al edificio. Ante esa situación, se dispuso un operativo cerrojo y posteriormente los integrantes del GAD ingresaron al banco para realizar una inspección completa de las instalaciones. Sin embargo, al recorrer el edificio descubrieron que el intruso ya había logrado escapar sin ser localizado.
Intentaron robar el Banco Provincia de Ramallo: un hombre ingresó por la ventana y se escapó
Los uniformados revisaron minuciosamente cada uno de los sectores de la sucursal con el objetivo de determinar si el sospechoso había alcanzado a sustraer dinero u otros elementos de valor. No obstante, las primeras constataciones permitieron establecer que no existían faltantes ni daños materiales dentro de las instalaciones.
Una vez finalizada la inspección interna, el operativo se amplió a toda la manzana donde funciona la entidad bancaria. Los efectivos recorrieron viviendas, patios y sectores linderos con la intención de localizar al hombre que había escapado antes de la llegada de la Policía, aunque hasta el momento no se informó sobre detenciones ni personas identificadas en relación con el hecho.
En paralelo, especialistas de Policía Científica comenzaron a realizar distintas pericias dentro del edificio. Los investigadores trabajaron sobre la ventana violentada y otros sectores del banco en busca de huellas, rastros biológicos o cualquier otro indicio que permita reconstruir el recorrido realizado por el intruso y, eventualmente, identificarlo.
Por el momento, los investigadores manejan distintas hipótesis respecto de lo sucedido. Una de ellas apunta a que el sospechoso habría abandonado el edificio al advertir la llegada del primer móvil policial, mientras que otra línea intenta establecer si actuó solo o contó con algún tipo de apoyo externo para concretar la fuga.
Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la sucursal y de los comercios ubicados en las inmediaciones serán una de las principales herramientas para intentar reconstruir la secuencia completa y determinar el recorrido realizado por el delincuente antes y después del ingreso al banco. La investigación permanece abierta y la Policía Bonaerense continúa analizando todas las evidencias reunidas durante el procedimiento.
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