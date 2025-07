Investigan irregularidades en el otorgamiento de títulos de director técnico de fútbol

La orden fue dictada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7 y contó con la intervención del Departamento Antifraude de la Policía Federal. El procedimiento apuntó a obtener documentación vinculada a la entrega de títulos habilitantes, analíticos, carnets y legajos correspondientes a seis personas en particular identificadas como Felipe Melo de Carvalho, Roberto Carlos Da Silva Rocha, Diego Alfredo Lugano, Dejan Petkovic, José Paolo Guerrero y Roberto Carlos de Assis Moreira, todos ellos ex estrellas del fútbol internacional También se rastreó documentación asociada a ex directivos de la entidad.