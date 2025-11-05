Investigan un caso de abuso sexual a un bebé de seis meses en Rosario: un detenido
El menor fue internado de urgencia con graves lesiones en el Hospital Víctor J. Vilela. La madre, de 16 años, lo llevó por un llanto persistente, y los médicos detectaron signos compatibles con abuso.
Un hecho estremecedor conmueve a la ciudad de Rosario. Un bebé de apenas seis meses fue internado de urgencia en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela luego de que los médicos constataran lesiones compatibles con un posible abuso sexual. La víctima había sido llevada a la guardia por su madre, una adolescente de 16 años, quien explicó que el niño no dejaba de llorar y presentaba dificultades para defecar.
El caso comenzó a investigarse el lunes a la madrugada, cuando el equipo médico, al realizar la revisión correspondiente, detectó heridas graves y decidió dar intervención inmediata al Ministerio Público de la Acusación (MPA). El director del hospital, Eduardo Casim, confirmó que “no se trata de una lesión habitual” y que el personal médico actuó de acuerdo con el protocolo establecido en estos casos.
La denuncia fue presentada en la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, y se inició una investigación que incluye la participación de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. En las últimas horas, fue detenido un hombre de 47 años identificado como Guillermo V., quien sería un allegado a la familia del bebé. La aprehensión se produjo luego de un llamado al 911 por un supuesto robo; al llegar al lugar, una mujer lo señaló ante la policía como posible autor del abuso.
Mientras tanto, el niño se encuentra internado en una sala general y su evolución ha sido favorable en las primeras 24 horas. Casim explicó que “se realizó una exploración bajo anestesia para determinar la magnitud de las lesiones” y expresó su confianza en la recuperación del pequeño.
La Dirección Provincial de la Niñez, a cargo de Rodrigo Lioy, dispuso una medida de protección excepcional, suspendiendo la responsabilidad parental de los progenitores y dejando al menor bajo resguardo estatal. “Se definió adoptar una medida inmediata para garantizar la seguridad del niño”, explicó el funcionario.
El caso ha generado una profunda indignación en la comunidad rosarina y reaviva el debate sobre la protección de la infancia y el seguimiento de las familias en situación de vulnerabilidad. El MPA continúa recolectando pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen más personas implicadas. Se espera que en los próximos días el detenido sea imputado formalmente mientras el niño sigue recibiendo atención médica y contención psicológica especializada.
