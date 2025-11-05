Video: un funcionario judicial se negó a hacer un test de alcoholemia e increpó a un agente
Hubo insultos, amenazas y hasta una invitación a pelearse en plena calle. Todo quedó registrado.
Un funcionario judicial de Comodoro Rivadavia y un trabajador de la Agencia de Seguridad Vial de Chubut protagonizaron un verdadero escándalo luego de que el conductor se negara a hacerse un test de alcoholemia. Toda la secuencia, que incluyó insultos, amenazas y hasta la invitación a una pelea, quedó registrada en un video.
El episodio ocurrió en la intersección de Alvear y Necochea, donde los agentes de seguridad vial de Chubut se encontraban realizando controles de rutina. Cuando detuvieron a uno de los automóviles, el conductor se negó a hacer el control de alcoholemia manifestando que era un funcionario judicial e increpó a los efectivos.
El protagonista del hecho fue identificado como Fabricio Sachi, quien se desempeña como auxiliar en la Fiscalía Federal de Caleta Olivia, en Santa Cruz, pero que está radicado en Comodoro Rivadavia.
Lejos de colaborar, el funcionario reaccionó ante una presunta falta de respeto por parte de uno de los agentes: “Bájeme el tono primero, no me tutee”, le repitió mientras alzaba la voz.
“Vos te estás equivocando conmigo”, le advirtió uno de los trabajadores de la APSV. “¿Quién sos? Sos funcionario público igual que yo. Yo no estoy pasando por el control, estoy estacionado acá”, le respondió Sachi.
Tras negarse a hacer el control de alcoholemia, le expresó al agente que le mandara la multa a su casa, según se escucha en la grabación. “Llamá a quien quieras”, le dijo mientras le repetía un artículo del Código Penal y exigía la presencia de un policía para que le tomara una denuncia por abuso de autoridad.
“No pasé por el control, yo vivo acá a la vuelta, me vienen a hinchar las pelotas porque tiene ganas de hinchar las pelotas”, lanzó y al ver la actitud del otro agente, retomó: "¿A vos te parece que sos pícaro? Porque se me va lo de funcionario a la mierda y te siento de culo".
La situación parecía calmarse luego de que Sachi hablara con un policía y le explicara la situación. Sin embargo, todo dio un giro y la tención volvió ante una nueva negativa a realizarse el test.
"¿Cómo me decís boludo a mi? ¿A quién le estás faltando el respeto?", le preguntó el agente. La respuesta fue contundente: "A vos".
“Sos un infeliz”, le retrucó el agente a lo que Sachi no tardó en proponerle: "Cuanto termines el turno sacate el uniforme...". El otro, lejos de calmar la situación, le respondió de la misma manera: "Me lo saco ya si querés" y después lo amenazó: "Te meto en cana".
"No me podés meter en cana porque soy funcionario público", le retrucó Sachi, mientras el agente le decía que era “un simple abogado”.
Fuentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial consultadas por medios locales señalaron que la labor del personal se ajustó a protocolo y que todo el procedimiento fue grabado para garantizar la transparencia del operativo. Según indicó la APSV, el video formará parte de las actuaciones elevadas a la justicia provincial y será evaluado como prueba en el expediente administrativo.
