Video: un funcionario judicial se negó a hacer un test de alcoholemia e increpó a un agente

comodoro rivadavia alcoholemia

Tras negarse a hacer el control de alcoholemia, le expresó al agente que le mandara la multa a su casa, según se escucha en la grabación. “Llamá a quien quieras”, le dijo mientras le repetía un artículo del Código Penal y exigía la presencia de un policía para que le tomara una denuncia por abuso de autoridad.

“No pasé por el control, yo vivo acá a la vuelta, me vienen a hinchar las pelotas porque tiene ganas de hinchar las pelotas”, lanzó y al ver la actitud del otro agente, retomó: "¿A vos te parece que sos pícaro? Porque se me va lo de funcionario a la mierda y te siento de culo".

La situación parecía calmarse luego de que Sachi hablara con un policía y le explicara la situación. Sin embargo, todo dio un giro y la tención volvió ante una nueva negativa a realizarse el test.

"¿Cómo me decís boludo a mi? ¿A quién le estás faltando el respeto?", le preguntó el agente. La respuesta fue contundente: "A vos".

“Sos un infeliz”, le retrucó el agente a lo que Sachi no tardó en proponerle: "Cuanto termines el turno sacate el uniforme...". El otro, lejos de calmar la situación, le respondió de la misma manera: "Me lo saco ya si querés" y después lo amenazó: "Te meto en cana".

"No me podés meter en cana porque soy funcionario público", le retrucó Sachi, mientras el agente le decía que era “un simple abogado”.

Fuentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial consultadas por medios locales señalaron que la labor del personal se ajustó a protocolo y que todo el procedimiento fue grabado para garantizar la transparencia del operativo. Según indicó la APSV, el video formará parte de las actuaciones elevadas a la justicia provincial y será evaluado como prueba en el expediente administrativo.