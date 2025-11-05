Video: el jefe de la barrabrava de Gimnasia se estrelló contra un auto andando en moto

Por el episodio se abrió una investigación judicial caratulada como "lesiones culposas", pero en cuestión de horas la calle ya había sido despejada y la rutina del barrio siguió como en cualquier otro día.

Se presume que el conductor del Ka no sufrió lesiones de ningún tipo, y de hecho se ve en el video que llega a frenar en la esquina tras sufrir el choque.

Sin embargo, a raíz del episodio residentes de la zona que conocen esa esquina cuestionaron que no es la primera vez que ocurre un accidente similar por la falta de señalización y semáforos a pesar de la gran cantidad de vehículos que pasan por ahí a diario.