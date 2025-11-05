Video: el jefe de la barrabrava de Gimnasia se estrelló contra un auto andando en moto
La secuencia ocurrió el martes de esta semana en La Plata y fue registrada por una cámara de seguridad, donde se nota que "El Volador" provocó el accidente.
El jefe de la barrabrava de Gimnasia y Esgrima La Plata, Cristian Camilleri, protagonizó un aparatoso accidente de tránsito el martes de esta semana, cuando andaba a toda velocidad con su moto por una calle y embistió a un auto que se le cruzó.
La secuencia sucedió poco antes del mediodía en la intersección de 137 y 42, en el barrio San Carlos de La Plata, donde Camilleri impactó con su moto Honda Tornado 250 contra el costado de un Ford Ka blanco que justo estaba cruzando la calle.
Camilleri, apodado "El Volador" por sus pares en la barra de Gimnasia, resultó catapultado por los aires debido al impacto y quedó tendido en el asfalto, como puede apreciarse en un video del episodio, que fue registrado a través de una cámara de seguridad de la zona.
Como el hombre llevaba casco y llegó a disminuir la velocidad antes del choque sus lesiones no fueron graves, pero igual necesitó asistencia médica.
El jefe de la barra de Gimnasia sufrió algunos golpes y fue atendido por personal del SAME que lo derivó a un centro médico municipal donde estuvo unas horas internado por politraumatismos leves. El mismo día fue dado de alta, según informó el sitio El Día de La Plata.
Por el episodio se abrió una investigación judicial caratulada como "lesiones culposas", pero en cuestión de horas la calle ya había sido despejada y la rutina del barrio siguió como en cualquier otro día.
Se presume que el conductor del Ka no sufrió lesiones de ningún tipo, y de hecho se ve en el video que llega a frenar en la esquina tras sufrir el choque.
Sin embargo, a raíz del episodio residentes de la zona que conocen esa esquina cuestionaron que no es la primera vez que ocurre un accidente similar por la falta de señalización y semáforos a pesar de la gran cantidad de vehículos que pasan por ahí a diario.
