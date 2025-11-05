Tiene fecha el juicio por la muerte de Diego Maradona: cuándo se llevará a cabo
Tras el escándalo por un documental de la jueza Julieta Makintach que obligó a declarar nulo el proceso, la Justicia ya resolvió cuándo se iniciará nuevamente.
En la tarde de este miércoles, la Justicia reveló que el juicio por la muerte de Diego Maradona volverá a iniciarse el próximo 17 de marzo. Cabe señalar que el proceso que se venía llevando a cabo fue declarado nulo luego de que la jueza Julieta Makintach quedara envuelta en un escándalo por encabezar un documental sobre el litigio.
La presunta colaboración de la magistrada con la filmación de un documental no autorizado titulado provisionalmente "Justicia Divina", que se llevaba a cabo de forma paralela y secreta mientras ella presidía el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro que juzgaba a los profesionales de la salud imputados por la muerte de Maradona, hizo estallar la controversia y, a raíz de esto, los tres jueces fueron desplazados y el juicio declarado nulo.
Ahora, la novedad es que finalmente se juzgarán las responsabilidades en el deceso del "10" a partir de marzo 2026. En tanto, se supo que el próximo 12 de noviembre se reunirán las partes en lo que configura una nueva audiencia de prueba.
Cómo quedó la situación de Makintach tras el escándalo
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires le otorgó inicialmente una licencia compulsiva y, posteriormente, el Jury de Enjuiciamiento dispuso su apartamiento provisorio del cargo. Ante el avance del proceso del juicio político para magistrados, Makintach renunció a su cargo de jueza para evitar una potencial destitución.
Cabe señalar que, además del Jury, la jueza fue imputada en una causa penal por varios delitos, incluyendo cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, entre otros, relacionados con su participación en el proyecto audiovisual.
En resumen, el caso de Julieta Makintach se convirtió en un gran escándalo mediático y judicial en Argentina, simbolizando una supuesta búsqueda de fama o rédito personal por parte de una magistrada en medio de un juicio de gran trascendencia pública, lo que terminó erosionando su carrera y la confianza en la administración de justicia en ese caso.
Rechazaron el juicio por jurados contra Luque
La Justicia rechazó la solicitud de la defensa del médico por "extemporáneo".
