Tiene fecha el juicio por la muerte de Diego Maradona: cuándo se llevará a cabo

En resumen, el caso de Julieta Makintach se convirtió en un gran escándalo mediático y judicial en Argentina, simbolizando una supuesta búsqueda de fama o rédito personal por parte de una magistrada en medio de un juicio de gran trascendencia pública, lo que terminó erosionando su carrera y la confianza en la administración de justicia en ese caso.

Rechazaron el juicio por jurados contra Luque

La Justicia rechazó la solicitud de la defensa del médico por "extemporáneo".

