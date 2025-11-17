La Ciudad puso en marcha el Trambus: los detalles del transporte que conlleva menos tiempo de viaje

Accesibilidad: Todos los vehículos son accesibles, cuentan con piso bajo , suspensión neumática, rampas y aire acondicionado.

Pago Flexible: Disponen de validadores para el sistema multipago , aceptando tarjetas de débito, crédito o NFT.

Tarifa Integrada: El sistema ofrecerá tarifa integrada con el Subte, aplicando un descuento automático a quienes realicen la combinación.

Las unidades están equipadas con sistemas avanzados como:

DMS (monitoreo de la conducción).

ADAS (anticipo de colisión frontal, detección de puntos ciegos y cruce de peatones).

Espejos retrovisores digitales y cámara de marcha atrás.

GPS, WiFi a bordo y conectores USB.

La Línea T1: un eje transversal en 2026

La línea T1 se implementará completamente en 2026 y será transversal, cruzando todas las líneas de subte. Su recorrido irá desde el Centro de Trasbordo de la Avenida Sáenz hasta el Aeroparque.

Para su funcionamiento, se construirán 71 paradores; 11 de ellos serán icónicos, situados en nodos centrales como Caballito, Palermo o Aeroparque, e incluirán espacios para bicicletas y lockers.

El ministro Bereciartua enfatizó el rol del Trambus en la intermodalidad del transporte urbano: “La T1 del Trambus tendrá conexiones con cinco líneas de subte (A, B, D, E y H) y con cinco estaciones de los ferrocarriles Mitre, Belgrano, San Martín y Sarmiento”.

Así será el recorrido completo de la línea T1:

Al norte - hacia Aeroparque: Av. Sáenz - Av. Almafuerte - Diógenes Taborda - Av. Caseros - Av. La Plata - Av. Rivadavia - Av. Acoyte - Av. Angel Gallardo - Av. Honorio Pueyrredón - Av. Juan B. Justo - Av. Int Bullrich - Av. Dorrego - AU Illia - Av. Sarmiento - Av. Costanera Rafael Obligado - Aeroparque metropolitano Jorge Newbery.

Al sur - hacia Nueva Pompeya: Av. Costanera Rafael Obligado - Av. Sarmiento - Av. Figueroa Alcorta - Av. Dorrego - Av. Int. Bullrich - Av. Juan B. Justo - Av. Honorio Pueyrredón - Neuquén - Av. Acoyte - Av. José M. Moreno - Formosa - Av. La Plata - Av. Chiclana - Alagón - Uspallata - Av. Sáenz.