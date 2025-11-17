La Ciudad puso en marcha el Trambus: los detalles del transporte que conlleva menos tiempo de viaje
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya comenzó con las primeras unidades de prueba de este nuevo sistema 100% eléctrico. Enterate acá.
La Ciudad de Buenos Aires ha puesto en marcha las primeras unidades del Trambus, un nuevo sistema de transporte 100% eléctrico diseñado para reducir el ruido, optimizar la conectividad y disminuir hasta un 40% los tiempos de viaje entre el norte y el sur de la capital.
Los trambuses son vehículos totalmente eléctricos que iniciaron su circulación de prueba en el Metrobus de la avenida Juan B. Justo, aprovechando la infraestructura ya existente. Posteriormente, extenderán su trayecto por las avenidas Intendente Bullrich, Dorrego, Figueroa Alcorta, Sarmiento y Costanera Rafael Obligado, con destino final en el Aeroparque Jorge Newbery.
Actualmente, las unidades circulan en modo de prueba mientras avanza el desarrollo de la línea T1, la columna vertebral del sistema. Esta línea unirá Aeroparque con Nueva Pompeya e incorporará semáforos sincronizados por telemetría para garantizar la prioridad de paso, acortando los tiempos y aumentando la seguridad.
Jorge Macri destacó los beneficios del Trambus
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, junto al ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, celebró la iniciativa. A bordo de un trambus, sostuvo: “Con el Trambus, la línea F y los buses eléctricos que ya circulan por el Casco Histórico, los vecinos van a poder viajar mejor y más rápido. Y además vamos a tener una Ciudad más limpia con menos emisiones, porque son unidades eléctricas que no contaminan ni hacen ruido”.
Tecnología y accesibilidad
El Trambus incorpora infraestructura moderna, con estaciones distintivas y carriles exclusivos o preferenciales. Se trata de buses equipados con un paquete tecnológico enfocado en la seguridad vial, la comodidad y la sustentabilidad.
Accesibilidad: Todos los vehículos son accesibles, cuentan con piso bajo, suspensión neumática, rampas y aire acondicionado.
Pago Flexible: Disponen de validadores para el sistema multipago, aceptando tarjetas de débito, crédito o NFT.
Tarifa Integrada: El sistema ofrecerá tarifa integrada con el Subte, aplicando un descuento automático a quienes realicen la combinación.
Las unidades están equipadas con sistemas avanzados como:
DMS (monitoreo de la conducción).
ADAS (anticipo de colisión frontal, detección de puntos ciegos y cruce de peatones).
Espejos retrovisores digitales y cámara de marcha atrás.
GPS, WiFi a bordo y conectores USB.
La Línea T1: un eje transversal en 2026
La línea T1 se implementará completamente en 2026 y será transversal, cruzando todas las líneas de subte. Su recorrido irá desde el Centro de Trasbordo de la Avenida Sáenz hasta el Aeroparque.
Para su funcionamiento, se construirán 71 paradores; 11 de ellos serán icónicos, situados en nodos centrales como Caballito, Palermo o Aeroparque, e incluirán espacios para bicicletas y lockers.
El ministro Bereciartua enfatizó el rol del Trambus en la intermodalidad del transporte urbano: “La T1 del Trambus tendrá conexiones con cinco líneas de subte (A, B, D, E y H) y con cinco estaciones de los ferrocarriles Mitre, Belgrano, San Martín y Sarmiento”.
Así será el recorrido completo de la línea T1:
Al norte - hacia Aeroparque: Av. Sáenz - Av. Almafuerte - Diógenes Taborda - Av. Caseros - Av. La Plata - Av. Rivadavia - Av. Acoyte - Av. Angel Gallardo - Av. Honorio Pueyrredón - Av. Juan B. Justo - Av. Int Bullrich - Av. Dorrego - AU Illia - Av. Sarmiento - Av. Costanera Rafael Obligado - Aeroparque metropolitano Jorge Newbery.
Al sur - hacia Nueva Pompeya: Av. Costanera Rafael Obligado - Av. Sarmiento - Av. Figueroa Alcorta - Av. Dorrego - Av. Int. Bullrich - Av. Juan B. Justo - Av. Honorio Pueyrredón - Neuquén - Av. Acoyte - Av. José M. Moreno - Formosa - Av. La Plata - Av. Chiclana - Alagón - Uspallata - Av. Sáenz.
