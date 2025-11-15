Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 15 de noviembre

El aire sureño también hará que las temperaturas sufran un importante descenso, aunque nada de qué preocuparse para los fanáticos del verano: la mínima se ubicará en 18° y la máxima solo ascenderá hasta 25°.

Qué esperar para la semana que viene

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana que comenzará el lunes 17 de noviembre será típicamente primaveral, con cielo algo a parcialmente nublado y registros térmicos templados a cálidos, propios de la estación en curso.

Ese lunes la máxima llegará a 24°, todavía con cielo algo nublado, y el martes ascenderá hasta 30°, con firmamento parcialmente nublado sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), debido al aire que soplará desde el Oeste para rotar desde el Noreste.

Luego volverá un periodo de descenso paulatino de los registros térmicos: el miércoles llegará a 28° y el jueves a unos agradables 25°, con cielo que irá variando con el transcurrir de las horas de algo a mayormente nublado sobre la Ciudad y el conurbano, aunque todavía sin probabilidad de precipitaciones.