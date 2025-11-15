Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 15 de noviembre
Para las próximas horas se esperan condiciones meteorológicos cambiantes, que irán desde un calor casi veraniego a tormentas intensas y viento fresco del Sur.
Tras una jornada bastante calurosa, con máximas que superaron los 30°, el fin de semana sigue caluroso en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde también se pronostican tormentas intensas luego del bochorno primaveral que anticipa el venidero estío.
Para este sábado es prevé cielo algo a parcialmente nublado durante la mayor parte del día, mientras que las nubles se acumularán con mayor densidad hacia la noche, cuando se anticipa hasta 70% de probabilidad de tormentas intensas.
De hecho, la región está bajo alerta amarilla por esa razón. No obstante, el aire que soplará desde el Norte durante toda jornada hará que los registros térmicos se mantengan entre 20° por la mañana y unos bochornosos 32° por la tarde.
El cambio brusco en la dirección del viento, que ingresará a la región más poblada del país desde el Sudoeste luego rotando desde el Sur, con ráfagas de hasta 69 kilómetros horarios, hará que las condiciones meteorológicas cambien durante el domingo.
Durante la madrugada seguirán las tormentas fuertes que amainarán hacia la mañana; luego el cielo irá despejándose paulatinamente, ya con una tarde y una noche sin mayores probabilidades de precipitaciones.
El aire sureño también hará que las temperaturas sufran un importante descenso, aunque nada de qué preocuparse para los fanáticos del verano: la mínima se ubicará en 18° y la máxima solo ascenderá hasta 25°.
Qué esperar para la semana que viene
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana que comenzará el lunes 17 de noviembre será típicamente primaveral, con cielo algo a parcialmente nublado y registros térmicos templados a cálidos, propios de la estación en curso.
Ese lunes la máxima llegará a 24°, todavía con cielo algo nublado, y el martes ascenderá hasta 30°, con firmamento parcialmente nublado sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), debido al aire que soplará desde el Oeste para rotar desde el Noreste.
Luego volverá un periodo de descenso paulatino de los registros térmicos: el miércoles llegará a 28° y el jueves a unos agradables 25°, con cielo que irá variando con el transcurrir de las horas de algo a mayormente nublado sobre la Ciudad y el conurbano, aunque todavía sin probabilidad de precipitaciones.
