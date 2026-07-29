Ischigualasto cierra sus puertas para dar con el helicóptero que se estrelló: iban 7 personas a bordo
A bordo iban el subjefe de la Policía, jefe de Bomberos y miembros de Protección Civil. Participaban de una capacitación contra incendios en San Juan.
El Parque Provincial Ischigualasto de San Juan permanece cerrado al público y con sus actividades totalmente suspendidas durante la jornada de este miércoles. La medida fue tomada por las autoridades en medio de un operativo de rescate en Valle Fértil, donde se intenta dar con un helicóptero que se estrelló con 7 personas a bordo.
Para notificar la situación a los turistas, las autoridades colocaron un cartel informativo en el ingreso al predio cancelando la agenda del día por "fuerza mayor". La restricción es total e incluye desde los circuitos diurnos hasta el clásico paseo nocturno de Luna Llena, dejando el parque completamente cerrado para no interferir con las tareas del personal de rescate.
Las labores de rescate se concentran en un sector alejado del circuito de visitas del parque. Llegar hasta la aeronave supone un enorme desafío logístico debido a las complicaciones del relieve, lo que exige el uso de tracción integral y tramos a pie. Con el fin de no entorpecer el despliegue de seguridad, las autoridades decidieron clausurar el acceso a Ischigualasto por el día, mientras se aguardan reportes oficiales sobre la condición de los siete ocupantes.
Quiénes viajaban en el helicóptero accidentado en San Juan
La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público confirmó la activación inmediata de un estricto protocolo de búsqueda tras perder el rastro de la unidad. Según las autoridades, el vehículo aéreo pertenecía a una empresa privada contratada exclusivamente para el desarrollo de esta instancia de formación.
Entre los siete ocupantes de la aeronave se encuentran altos mandos de las fuerzas de seguridad. Según trascendió, en el vuelo viajaban el subjefe de la Policía local, Germán Videla, el jefe de Bomberos, Rubén Castro, y otros dos importantes funcionarios vinculados a la Nación. Hasta el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre el estado de salud de los tripulantes.
Nota en desarrollo.-
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