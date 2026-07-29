Ischigualasto cierra sus puertas para dar con el helicóptero que se estrelló: iban 7 personas a bordo

Las labores de rescate se concentran en un sector alejado del circuito de visitas del parque. Llegar hasta la aeronave supone un enorme desafío logístico debido a las complicaciones del relieve, lo que exige el uso de tracción integral y tramos a pie. Con el fin de no entorpecer el despliegue de seguridad, las autoridades decidieron clausurar el acceso a Ischigualasto por el día, mientras se aguardan reportes oficiales sobre la condición de los siete ocupantes.