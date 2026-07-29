Quiénes son las víctimas fatales del helicóptero que se estrelló en San Juan

"La única forma de aproximación es mediante vehículos 4x4 y luego completando largos tramos a pie", explicaron voceros de los equipos de respuesta.

En el despliegue participaron efectivos de la Policía de San Juan, Gendarmería Nacional, Bomberos, ambulancias y personal especializado en alta montaña. Para apoyar las comunicaciones en la zona agreste, la administración de Ischigualasto puso a disposición una antena Starlink de emergencia.

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Suspensión total de actividades turísticas

Ante el despliegue del operativo y para garantizar que las unidades de rescate trabajen sin interferencias, las autoridades dispusieron el cierre preventivo del Parque Provincial Ischigualasto durante todo el día. En la portada del predio se colocó cartelería informando a los visitantes que, por razones de fuerza mayor, quedaban canceladas tanto las excursiones diurnas como la clásica caminata nocturna de Luna Llena.