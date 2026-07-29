Quiénes son las víctimas fatales del helicóptero que se estrelló en San Juan
Entre los fallecidos, hay cuatro altos mandos de las fuerzas de seguridad y Bomberos. Las autoridades rápidamente dieron con el vehículo tras la tragedia.
Una jornada dramática se vivió este miércoles en la provincia de San Juan. Un helicóptero (matrícula LV-KGR) que trasladaba a autoridades provinciales y especialistas en la lucha contra incendios forestales se estrelló en el sector norte del Parque Provincial Ischigualasto, en el departamento Valle Fértil.
Tras perderse el contacto con la aeronave, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate. Horas más tarde, la nave fue divisada mediante un sobrevuelo en la zona conocida como Quebrada de la Chilca —cerca del circuito Los Arrieros—, a unos 8 kilómetros fuera del área turística habitual.
Quiénes son las víctimas fatales del helicóptero que se estrelló en San Juan
Tras la realización de tareas de rescate, el Gobierno de San Juan expresó "su profundo dolor por el fallecimiento de las personas en el siniestro aéreo ocurrido este 29 de julio de 2026, mientras participaban de una capacitación en combate de incendios forestales, organizada por la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego. Acompaña con respeto a las familias, seres queridos y compañeros de tareas de las víctimas en este difícil momento, haciendo llegar sus más sinceras condolencias".
En este sentido, detallaron que las víctimas fatales son Rubén Castro, comisario general y jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Matías Valenzuela, piloto del helicóptero particular; Andrés Bosch, brigadista de AFE; y Rodrigo Aimeta, brigadista de AFE.
Operativo contrarreloj y terreno adverso
Las tareas de asistencia avanzaron con severas complicaciones debido a las características del terreno y las condiciones climáticas. El área donde se localizó la aeronave presenta rocas de gran tamaño, vegetación tupida y una densa capa de niebla que dificulta el tránsito.
"La única forma de aproximación es mediante vehículos 4x4 y luego completando largos tramos a pie", explicaron voceros de los equipos de respuesta.
En el despliegue participaron efectivos de la Policía de San Juan, Gendarmería Nacional, Bomberos, ambulancias y personal especializado en alta montaña. Para apoyar las comunicaciones en la zona agreste, la administración de Ischigualasto puso a disposición una antena Starlink de emergencia.
Suspensión total de actividades turísticas
Ante el despliegue del operativo y para garantizar que las unidades de rescate trabajen sin interferencias, las autoridades dispusieron el cierre preventivo del Parque Provincial Ischigualasto durante todo el día. En la portada del predio se colocó cartelería informando a los visitantes que, por razones de fuerza mayor, quedaban canceladas tanto las excursiones diurnas como la clásica caminata nocturna de Luna Llena.
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