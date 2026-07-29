Tragedia en San Juan: el Gobierno confirmó que murieron todos los ocupantes del helicóptero
El Gobierno de San Juan emitió un doloroso comunicado confirmando que no hay sobrevivientes. Quiénes son las siete personas que fallecieron en el siniestro.
El Poder Ejecutivo de San Juan comunicó este miércoles la peor de las noticias tras el grave accidente del helicóptero en Valle Fértil. A través de un escrito oficial, las autoridades provinciales confirmaron que perdieron la vida los siete tripulantes que viajaban hacia la zona de los incendios forestales.
Quiénes son las víctimas del fatal accidente en San Juan
El comunicado oficial expresa un profundo dolor por el lamentable fallecimiento de las personas en el siniestro aéreo ocurrido este 29 de julio de 2026. Según indicaron, la tragedia se desató mientras la comitiva participaba de una capacitación en combate de incendios forestales, organizada por la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego.
"Acompaña con respeto a las familias, seres queridos y compañeros de tareas de las víctimas en este difícil momento, haciendo llegar sus más sinceras condolencias", remarcaron desde el Gobierno para despedir al personal.
Las personas fallecidas a bordo de la aeronave son:
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Comisario General Rubén Castro: jefe de Bomberos.
Comisario Inspector Jorge Carbajal: segundo Jefe de Bomberos.
Carlos Heredia: director de Protección Civil.
Comisario General Germán Videla: subjefe de la Policía de San Juan.
Matías Valenzuela: piloto del helicóptero particular.
Andrés Bosch: brigadista de la AFE.
Rodrigo Aimeta: brigadista de la AFE.
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