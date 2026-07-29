Tragedia en San Juan: el Gobierno confirmó que murieron todos los ocupantes del helicóptero

Quiénes son las víctimas del fatal accidente en San Juan

El comunicado oficial expresa un profundo dolor por el lamentable fallecimiento de las personas en el siniestro aéreo ocurrido este 29 de julio de 2026. Según indicaron, la tragedia se desató mientras la comitiva participaba de una capacitación en combate de incendios forestales, organizada por la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego.