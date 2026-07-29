Comunicado del Gobierno sobre el helicóptero que se estrelló en San Juan

Los datos oficiales sobre la caída del helicóptero

Según el documento oficial difundido por la cartera de seguridad, el último contacto registrado con la tripulación de la nave ocurrió exactamente a las 10:26 horas. Tiempo después, otra aeronave que se encontraba patrullando la misma zona logró divisar el sitio exacto del impacto dentro del Parque Provincial Ischigualasto y alertó inmediatamente a las autoridades competentes.