Comunicado del Gobierno sobre el helicóptero que se estrelló en San Juan
El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Nacional, brindó precisiones sobre la grave caída del helicóptero en San Juan
El Ministerio de Seguridad Nacional publicó detalles oficiales sobre el helicóptero Bell 412 accidentado en San Juan. La aeronave operaba para la Agencia Federal de Emergencias del Gobierno brindando distintas capacitaciones y tenía previsto dirigirse a La Rioja para colaborar activamente en el urgente control de un incendio forestal.
IMPORTANTE: El Gobierno avala paritarias y el sueldo básico sube a $4.000.000 en agosto
Los datos oficiales sobre la caída del helicóptero
Según el documento oficial difundido por la cartera de seguridad, el último contacto registrado con la tripulación de la nave ocurrió exactamente a las 10:26 horas. Tiempo después, otra aeronave que se encontraba patrullando la misma zona logró divisar el sitio exacto del impacto dentro del Parque Provincial Ischigualasto y alertó inmediatamente a las autoridades competentes.
Actualmente, múltiples equipos de emergencia y personal especializado se encuentran desplegados trabajando arduamente en el lugar. Las cuadrillas llevan adelante complejas tareas de acceso, asistencia y relevamiento del intrincado terreno, siempre en absoluta coordinación con las autoridades de la provincia sanjuanina.
Por el momento, las causas concretas del siniestro son materia de investigación. La Agencia Federal de Emergencias (AFE) aseguró que continuará en contacto permanente con los agentes intervinientes para brindar nueva información oficial y pública a medida que se cuente con datos debidamente corroborados.
Te puede interesar
Dejá tu comentario