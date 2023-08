El desgarrador relato de la familia del policía asesinado en Isidro Casanova

Además, contó que su esposa estaba en el auto que fue abordado por los delincuentes y fue testigo el hecho. "Mi señora bajó del lado del portón y se metió rápido, pero ellos, que bajaron del lado de la calle y se llevaron la peor parte", explicó.

"Eran cinco, había una chica. Pegaron dos o tres tiros al aire pidiendo celulares y no les dieron tiempo ni a sacarlos que empezaron a forcejear con mi cuñada. No sé si mi cuñado dio la voz de alto. La Policía Científica dijo que el seguro del arma estaba puesta y él no efectuó ningún tiro", remarcó.

Según la versión de Matías, los delincuentes serían "todos menores de edad", y añadió que a Fabián le dispararon "a quemarropa" y huyeron, pero uno de ellos regresó para "rematarlo".

"No sé si se dieron cuenta que era policía, pero estamos hablando de un hecho de salvajismo terrible", concluyó.