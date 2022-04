Encontraron en un hospital a una mujer que aseguraba estar embarazada y había desaparecido

https://twitter.com/C5N/status/1510963525568581641 Encontraron a Claudia, una mujer de 52 años, emabarazada, que estaba desaparecida desde el 14 de marzo y tenía turno para una cesárea



Vidir Diaz fue reconocida por su hija y por su esposo en las últimas horas y las autoridades la trasladaron al Hospital Paroissien, donde será sometida a pericias físicas y psicológicas por orden de la fiscal del caso.

La desaparición de Claudia

En un primer momento circuló la versión de que Claudia cursaba un embarazo de 41 semanas y que desapareció al dirigirse a hacerse una cesárea pero esto luego fue desmentido. Los investigadores buscan saber si ella se fue de su casa por algún motivo de violencia de género intrafamiliar. En declaraciones a los medios fue el marido quien aseguró que estaba embarazada.

Elena, una de las hermanas de la mujer, que reside en Estados Unidos, señaló en declaraciones a C5N que Claudia y su pareja son uruguayos, llegaron al país hace seis años y actualmente conviven en Isidro Casanova. Además, aseguró que, según el relato de Testa, el hombre había ido a buscar a la hija de doce años de Claudia al colegio y, cuando regresó, ella ya no se encontraba en la casa.

“Ella esperaba una nena a la que iba a llamar Salomé. Hablamos la noche de la desaparición y ella estaba bien, asustada por la cesárea, pero no daba indicios de estar molesta o triste”, recordó Elena, y agregó que hablaba con su hermana todos los días, pero a la mañana siguiente, el día que desapareció, no volvió a recibir respuesta. Sin embargo, comentó que se comunicaron con Testa y “de lo que él dice hay cosas que no cierran”.

Elena aseguró que algo tuvo que haber ocurrido porque “Claudia jamás hubiera dejado a su hija”. “Si tenés una discusión, te vas un par de horas para calmarte, poder conversar mejor y volvés, no te vas 15 días y a punto de tener a la bebé, estamos convencidos de que algo le pasó o alguien la tiene retenida”. Además, Elena confirmó que el esposo realizó la denuncia por abandono de hogar, pero que luego se radicó como desaparición.

Con todas las hipótesis abiertas, el testimonio de una hermana de Claudia abrió una línea de investigación que colocaba a la mujer como una víctima de violencia de género por parte de Testa por lo que no descartaban que se hubiera ido de su casa por voluntad propia para alejarse de los presuntos maltratos. “Él fue la última persona que la vio y no podes estar tan tranquilo y no salir corriendo a buscar a su mujer”, fueron las palabras de la mujer.