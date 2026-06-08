VTV: quiénes podrán evitar realizar la verificación técnica vehicular
Los conductores se exponen a serias y elevadas multas en caso de transitar sin este trámite. Descubrí todos los detalles en la nota.
Durante los primeros meses de 2026, los controles de tránsito se intensificaron en rutas con el objetivo de reforzar la seguridad vial. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un punto clave: circular sin la VTV vigente en la provincia de Buenos Aires puede generar multas que van desde $542.100 hasta $1.807.000, según la gravedad y la reincidencia.
Además, la acumulación de infracciones puede derivar en bloqueos administrativos que complican futuros trámites. Por este motivo, mantener al día la VTV, la licencia, el seguro y la patente es la forma más efectiva de evitar costos elevados y demoras.
Quiénes quedan exentos de la VTV en junio: la lista completa de vehículos
Los grupos exceptuados del pago son:
- Vehículos oficiales de la provincia y organismos descentralizados
- Ambulancias provinciales y municipales
- Vehículos de bomberos
- Personas con discapacidad titulares del vehículo
Requisitos de antigüedad y kilometraje para zafar del trámite en CABA y Provincia
Uno de los cambios más importantes implementados durante 2026 está relacionado con los plazos para realizar la primera inspección.
Según la normativa actual, los vehículos 0 km deberán efectuar la primera VTV cuando se cumpla alguna de estas condiciones:
- cuatro años desde la fecha de patentamiento
- alcanzar los 60.000 kilómetros recorridos
Una vez superada esa instancia, el esquema de controles queda dividido según la antigüedad y el kilometraje de cada vehículo. Los plazos vigentes son:
- vehículos entre 4 y 8 años: control cada dos años
- vehículos con más de 8 años: control anual
- vehículos con más de 80.000 kilómetros: control anual obligatorio
Exenciones especiales: ¿qué pasa con los jubilados y las personas con discapacidad?
Además de las excepciones vinculadas a la antigüedad de los vehículos, existen beneficios específicos destinados a las personas con discapacidad, donde pueden acceder a la exención total del pago de la VTV siempre que cuenten con la documentación correspondiente.
Los requisitos incluyen:
- Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente
- titularidad del vehículo o acreditación correspondiente
- cumplimiento de los requisitos establecidos por la jurisdicción
Los jubilados y pensionados también cuentan con ventajas especiales, aunque las condiciones varían según la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires pueden acceder a la exención quienes:
- tengan más de 65 años
- perciban el haber mínimo
- posean un vehículo exento del impuesto de radicación
En la provincia de Buenos Aires, el beneficio alcanza a:
- jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos
- adultos mayores de 65 años bajo las condiciones establecidas
Algunos sectores pueden acceder a descuentos parciales sobre el valor del trámite. Entre quienes reciben una bonificación del 50% están:
- vehículos con más de 20 años de antigüedad
- taxis habilitados
- remises habilitados
- transportes escolares registrados
- jubilados y pensionados alcanzados por la normativa provincial
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