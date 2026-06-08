VTV: quiénes podrán evitar realizar la verificación técnica vehicular

Requisitos de antigüedad y kilometraje para zafar del trámite en CABA y Provincia

Uno de los cambios más importantes implementados durante 2026 está relacionado con los plazos para realizar la primera inspección.

Según la normativa actual, los vehículos 0 km deberán efectuar la primera VTV cuando se cumpla alguna de estas condiciones:

cuatro años desde la fecha de patentamiento

alcanzar los 60.000 kilómetros recorridos

Una vez superada esa instancia, el esquema de controles queda dividido según la antigüedad y el kilometraje de cada vehículo. Los plazos vigentes son:

vehículos entre 4 y 8 años: control cada dos años

vehículos con más de 8 años: control anual

vehículos con más de 80.000 kilómetros: control anual obligatorio

Exenciones especiales: ¿qué pasa con los jubilados y las personas con discapacidad?

Además de las excepciones vinculadas a la antigüedad de los vehículos, existen beneficios específicos destinados a las personas con discapacidad, donde pueden acceder a la exención total del pago de la VTV siempre que cuenten con la documentación correspondiente.

Los requisitos incluyen:

Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente

titularidad del vehículo o acreditación correspondiente

cumplimiento de los requisitos establecidos por la jurisdicción

Los jubilados y pensionados también cuentan con ventajas especiales, aunque las condiciones varían según la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires pueden acceder a la exención quienes:

tengan más de 65 años

perciban el haber mínimo

posean un vehículo exento del impuesto de radicación

En la provincia de Buenos Aires, el beneficio alcanza a:

jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos

adultos mayores de 65 años bajo las condiciones establecidas

Algunos sectores pueden acceder a descuentos parciales sobre el valor del trámite. Entre quienes reciben una bonificación del 50% están:

vehículos con más de 20 años de antigüedad

taxis habilitados

remises habilitados

transportes escolares registrados

jubilados y pensionados alcanzados por la normativa provincial