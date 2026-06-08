Una despedida histórica: la multitud acompañó al Indio Solari hasta el último momento
Bajo una lluvia persistente y con largas horas de espera, cientos de miles de seguidores se acercaron a Villa Domínico para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes del rock argentino.
La despedida pública de Carlos Alberto “Indio” Solari concluyó durante la madrugada de este lunes luego de una jornada marcada por la emoción, el respeto y una convocatoria pocas veces vista en la Argentina. Desde las primeras horas del domingo, miles de personas comenzaron a llegar al Microestadio Gatica, ubicado en Villa Domínico, para brindarle un último homenaje al artista, fallecido el pasado viernes a los 77 años tras sufrir un accidente cerebrovascular.
La magnitud de la convocatoria obligó a adelantar el inicio del velorio. Aunque estaba previsto que las puertas se abrieran a las 11 de la mañana, la organización decidió habilitar el ingreso una hora antes debido a la enorme cantidad de fanáticos que ya aguardaban en las inmediaciones. Con el correr de las horas, la fila para ingresar alcanzó dimensiones impactantes y llegó a extenderse cerca de ocho kilómetros, acercándose incluso al límite con la Ciudad de Buenos Aires.
A pesar de las bajas temperaturas y de una lluvia que se hizo presente durante buena parte de la jornada, el flujo de personas nunca se detuvo. Familias completas, grupos de amigos y seguidores de distintas generaciones compartieron largas horas de espera con el objetivo de pasar frente al féretro y despedir a quien consideran una figura irrepetible dentro de la cultura popular argentina. Muchos llegaron desde distintos puntos del país para participar de una ceremonia que se transformó en un acontecimiento histórico.
La familia del músico había comunicado previamente que el homenaje permanecería abierto “hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós". Esa promesa se cumplió durante toda la jornada, ya que el acceso se mantuvo habilitado hasta entrada la madrugada. Recién pasadas las 4 de la mañana se cerraron las puertas del predio, mientras que la transmisión oficial en vivo también llegó a su fin.
Horas más tarde, alrededor de las 6 de la mañana, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó oficialmente el cierre definitivo de la ceremonia. A través de un comunicado señaló: “Luego de retirarse los últimos seguidores, la familia ha decidido finalizar la despedida pública de Carlos “Indio” Solari en el Parque de los Trabajadores en Villa Domínico, Avellaneda".
Además, las autoridades destacaron el comportamiento de quienes participaron de la convocatoria y remarcaron: “Agradecemos a la multitud que se acercó para despedir a su ídolo, cuidándonos entre todos y garantizando una movilización en paz. Este Ministerio agradece especialmente a quienes colaboraron y formaron parte del operativo para despedir al Indio”.
Con el retiro de los últimos asistentes comenzó el operativo de normalización de la zona. Al amanecer apenas permanecían algunos grupos reducidos de seguidores y vendedores ambulantes que abandonaban lentamente el lugar bajo la lluvia. Mientras tanto, continúa la expectativa en torno a los próximos pasos de la familia, que por el momento no brindó detalles sobre el destino final de los restos del artista.
Lo cierto es que la despedida dejó una imagen imborrable: la de una multitud acompañando hasta el final a una de las leyendas más grandes de la música argentina.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario