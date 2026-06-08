Una despedida histórica: la multitud acompañó al Indio Solari hasta el último momento

Horas más tarde, alrededor de las 6 de la mañana, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó oficialmente el cierre definitivo de la ceremonia. A través de un comunicado señaló: “Luego de retirarse los últimos seguidores, la familia ha decidido finalizar la despedida pública de Carlos “Indio” Solari en el Parque de los Trabajadores en Villa Domínico, Avellaneda".

filas indio solari

Además, las autoridades destacaron el comportamiento de quienes participaron de la convocatoria y remarcaron: “Agradecemos a la multitud que se acercó para despedir a su ídolo, cuidándonos entre todos y garantizando una movilización en paz. Este Ministerio agradece especialmente a quienes colaboraron y formaron parte del operativo para despedir al Indio”.

Con el retiro de los últimos asistentes comenzó el operativo de normalización de la zona. Al amanecer apenas permanecían algunos grupos reducidos de seguidores y vendedores ambulantes que abandonaban lentamente el lugar bajo la lluvia. Mientras tanto, continúa la expectativa en torno a los próximos pasos de la familia, que por el momento no brindó detalles sobre el destino final de los restos del artista.

Lo cierto es que la despedida dejó una imagen imborrable: la de una multitud acompañando hasta el final a una de las leyendas más grandes de la música argentina.